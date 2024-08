Texas ordena a hospitales informar del costo de los cuidados a migrantes indocumentados

Equipo de Periodistas

Agosto 08, 2024 05:50 PM

El gobernador del estado de Texas (EE.UU.), Greg Abbott, ordenó este jueves a los hospitales públicos del estado recolectar información sobre el costo de los cuidados a los migrantes que no tienen un estatus legal en el país.



En una orden ejecutiva firmada este jueves, el ultraconservador Abbott exigió a los centros de salud que produzcan informes con los datos que recaben y los presenten en marzo del próximo año.



En concreto, se les pide recolectar información sobre "el número de pacientes sin un estatus migratorio que son hospitalizados y atendidos en visitas de emergencia" al igual que "el costo de los servicios que se les entregan".