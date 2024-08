El peronismo, en shock ante el escándalo del expresidente argentino Alberto Fernández

Equipo de Periodistas

Agosto 10, 2024 09:19 AM

Las fotos y videos filtrados en medio de la denuncia por presunta violencia machista, presentada esta semana por la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández, han dejado en 'shock' al peronismo, que ya tuvo que digerir otros traspiés durante su gestión (2019-2023).



"Teniendo en cuenta su irrelevancia política (de Alberto Fernández), más allá del hecho que haya sido presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre, y con la actitud que tomaron muchos dirigentes públicamente, va a ser un fenómeno aislado", dijo a EFE el politólogo Carlos Fara sobre cómo puede afectar esta situación a Unión por la Patria, actual denominación de la coalición peronista.



"Salvo que haya alguna derivación de otro tipo fuera de Alberto y su entorno, más allá que haya noticias por goteo sobre la cuestión, es difícil que, una vez que entre en el cauce judicial, vaya a tener otra consecuencia política más allá del mal trago de, obviamente, tener que explicar o hacer declaraciones", agregó Fara.

El que mejor expresó el actual estado de la formación que llevó a Fernández al poder fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, quien declaró estar "muy shockeado" por la situación y calificó como "gravísima" la denuncia de Yáñez contra su expareja por presunta violencia física y hostigamiento.



La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) -quien designó a Alberto Fernández como candidato de la coalición peronista para las elecciones de 2019 y terminó siendo su vicepresidenta- reconoció este viernes que Fernández "no fue un buen presidente".



"La misoginia, el machismo y la hipocresía (...) no tienen bandera partidaria", dijo la expresidenta, quien indicó que las fotos que muestran a Yáñez presuntamente golpeada "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana".



Otra figura del peronismo, muy cercana a la expresidenta y que fue ministro del Interior con Fernández, Eduardo 'Wado' de Pedro, también mostró su "repudio absoluto" a los hechos conocidos y cuestionó el "desapego a los valores éticos y morales más básicos y esenciales".



"No puedo negar que como militante político me avergüenza el hecho de que haya sido presidente", agregó, si bien expresó su enojo por "el uso político que el Gobierno (de Javier Milei) está haciendo de esta situación", al intentar "instalar que Cristina es la responsable de la violencia que ejerció Alberto contra su mujer".



La opinión pública argentina está sorprendida desde que a última hora del jueves se publicaran unas fotografías en las que se ve a Yáñez con un ojo morado y hematomas en un brazo, además de presuntos chats, en los que ella acusa a su entonces pareja de golpearla.



Apenas dos días antes, Yáñez había presentado su denuncia ante la Justicia, después de que un juez hallara imágenes y mensajes en el marco de una investigación contra Fernández por supuesto tráfico de influencias.



La realidad superó a la ficción cuando, además de las fotografías de Yáñez, la prensa difundió un video que muestra a una famosa presentadora de radio y televisión sentada presuntamente en la Casa Rosada y flirteando supuestamente con Alberto Fernández, de quien sólo se escucha su voz.



Esa misma noche, el dirigente social Luis D'Elia, quien en el pasado defendió la gestión de Fernández, recomendó en X al expresidente que pidiera perdón a Yáñez, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino y luego "pegarse un tiro en la cabeza", frase que le ha costado una denuncia judicial por instigación al suicidio.



Durante su Presidencia, Fernández ya vivió varias controversias: la fiesta de cumpleaños de Yáñez con amigos en pleno confinamiento por la pandemia de covid-19 y el llamado 'vacunatorio vip', que permitió a dirigentes oficialistas inocularse antes que el resto de la población.



La sociedad, agotada por una economía que decreció durante su Gobierno, con una inflación de 211,4 % anual, una caída del 1,6 % del PIB y 41,7 % de las personas sumidas en la pobreza, eligió cambiar y votó al ultraliberal Javier Milei.



El actual Ejecutivo, que ha pedido máximo respeto para la Justicia en la investigación del caso, ha criticado la hipocresía de las políticas feministas enarboladas por Fernández, quien creó en 2019 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -desaparecido en diciembre pasado, con la asunción de Milei-.