María Corina Machado rechaza nuevas elecciones y ofrece actas de oposición para revisión

Agosto 11, 2024 02:43 PM

La líder opositora venezolana María Corina Machado rechaza la celebración de unas nuevas elecciones y ofrece las actas electorales en posesión de la oposición, para quien las quiera revisar, en una entrevista publicada este domingo en el diario español El País.



Machado subraya que el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio "no es negociable" así como tampoco lo es "la soberanía popular" que, según reclama, dio su apoyo mayoritario al candidato de la oposición, Edmundo González.



"¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos", reitera la opositora venezolana.



En esa línea, señala que "el desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada", una salida con la que, según expresa, "muchos países, muchos gobiernos están alineados".



"Yo creo que es una posición que une a todos los países del mundo cuando dicen que hay que tener una verificación imparcial de las actas", dice, al tiempo que añade que las que están en manos de la oposición "están a la orden para que quien quiera analizarlas, verificarlas, pueda hacerlo" ya que "para eso" poseen una "base de datos abierta".



Para la opositora, "se puede hablar ya de transición" aunque aún no tanto "de negociación": "Para que exista negociación se requiere que las dos partes quieran. Nosotros estamos decididos, con cuatro condiciones. Primero, una negociación que parta del respeto a la soberanía popular del 28 de julio".



"Es una negociación para la transición, no para compartir el poder u otras ideas que han surgido" en la que la oposición están "dispuestos a dar garantías, salvoconductos e incentivos [a Maduro y al chavismo], sobre los cuales no voy a elaborar porque evidentemente es inconveniente hacerlo y sería objeto de la propia negociación", opina en la entrevista.



De manera paralela, el cometido es "parar la represión" que Maduro está ejerciendo sobre la sociedad civil.



"Si algo tengo que pedirle a la comunidad internacional es que esto no ha tenido la denuncia que amerita. Estamos hablando de que Maduro alardea diariamente de que tiene más de 2.000 detenidos, se están llevando a los testigos electorales de sus casas, están buscando a quienes fueron voluntarios el día de la elección", apunta.



Tampoco descarta una posible detención suya o del candidato opositor Edmundo González.



"En Venezuela todo es posible, siento que en su desesperación Maduro ha optado por la vía más peligrosa, atrincherarse, rodearse de un alto mando militar. Creo que es un enorme error de él y un enorme riesgo para los venezolanos", remacha.