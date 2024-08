La vicepresidenta argentina cuestiona "privilegio" de custodia a ex primera dama

Equipo de Periodistas

Agosto 11, 2024 04:47 PM

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, cuestionó este domingo que la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien denunció al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por supuesta violencia machista, cuente con el "privilegio" de una custodia pagada por el Estado que no tienen otras mujeres que sufren violencia.



"Pido disculpas por no empatizar con los 36.000 dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España, mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio", expresó Villarruel a través de la red social X.



La vicepresidenta también cuestionó declaraciones de Yáñez en una entrevista al portal Infobae en la que afirmó que ella no organizó el festejo de su cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos en 2020, cuando regía un estricto confinamiento por la pandemia de la covid-19 decretado por el propio Fernández, un caso que desató un escándalo en la opinión pública argentina.



"La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante", aseveró.



Afirmó que tampoco siente "lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían".



"Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo", añadió la vicepresidenta.



Yáñez, de 43 años, decidió el pasado 6 de agosto impulsar una denuncia contra el expresidente después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por supuesto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género" a la expareja del político peronista, de 65 años.



Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yáñez, quien manifestó estar padeciendo "terrorismo psicológico" por parte de Fernández.



El juez también solicitó al Gobierno de Javier Milei cambiar y reforzar la custodia policial que tiene asignada Yáñez, quien actualmente reside en Madrid con su hijo Francisco, de 2 años.