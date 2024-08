Los actos se celebrarán en esta ocasión en el Teatro Nacional de Santo Domingo y no en el Congreso Nacional, como es costumbre, para así albergar al gran número de invitados que asistirán al evento

Equipo de Periodistas

Agosto 15, 2024 03:09 PM

Catorce jefes de Estado y de Gobierno asistirán el viernes a la investidura del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para su segundo y último mandato de cuatro años tras ganar las elecciones de mayo pasado.



Entre los asistentes a la ceremonia, que en esta ocasión se celebrará en el Teatro Nacional de la capital, figuran el rey de España, Felipe VI, quien llegará este jueves a Santo Domingo, donde se reunirá hoy mismo con Abinader.



Los dignatarios que ya están en suelo dominicano son los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Surinam, Chandrikapersad Santokhi; los primeros ministros de Bahamas, Philip Edward Davis, y de Curazao, Gilmar Pisas, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.



Para este jueves están previstas las llegadas de los presidentes de Panamá, José Mulino; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, además de los gobernadores de Antigua y Barbuda, Rodney Williams, y de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y los primeros ministros de Belice, John Briceño, y de Guyana, Mark Phillips.





La Cancillería dominicana anunció también la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Honduras, Xiomara Castro; y de Ecuador, Daniel Noboa, aunque hasta el momento no se ha informado de sus llegadas.



Argentina enviará a su canciller, Diana Mondino, y China a su ministro de Industria y Tecnología Informática, Jin Zhuanglong, mientras que Estados Unidos, el principal socio comercial de la República Dominicana, estará representado por su secretaria de Energía, Jennifer Granholm.



En tanto, el vecino Haití declinó su participación en el acto con el argumento del cierre del espacio aéreo entre ambos países desde marzo pasado por el deterioro de la situación allí, si bien la Cancillería dominicana ha aclarado que no hay restricciones a vuelos oficiales procedentes de esa nación.



Los actos se celebrarán en esta ocasión en el Teatro Nacional de Santo Domingo y no en el Congreso Nacional, como es costumbre, para así albergar al gran número de invitados que asistirán al evento, como explicó en su momento el mandatario.



Según varios medios locales, también estarán en la ceremonia personalidades del deporte como la medallista olímpica dominicana Marileidy Paulino o estrellas de la música como el salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony.