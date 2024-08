Sector agrícola en Puerto Rico sufrió millones de dólares en pérdidas por huracán Ernesto

Equipo de Periodistas

Agosto 16, 2024 07:45 AM

El secretario de Agricultura de Puerto Rico, Ramón González Beiró, dijo este viernes que el sector agrícola en la isla sufrió millones de dólares en pérdidas a causa de la tormenta tropical Ernesto.



Los sectores de plátanos, hortalizas y café han sido los más que han reportado pérdidas, por lo que, ya los agricultores podrán radicar los daños con la Corporación de Seguros Agrícolas, indicó González Beiró en un comunicado.



"Estamos comenzando a identificar los daños y visitar varias de las fincas más afectadas. Es lamentable, nuestro sector siempre se ve grandemente afectado por los eventos climatológicos", sostuvo el alto funcionario del Departamento de Agricultura puertorriqueño.





No obstante, el jefe de Agricultura indicó que todo el personal de la agencia está trabajando para identificar ayudas que asistan a los agricultores después de que dichos funcionarios visitaran los municipios más afectados por la tormenta.



González Beiró dijo además que de momento no hay una cantidad estimada de los daños causados por Ernesto, "porque estamos contabilizando y recibiendo información de los agricultores".



Según explicó, los daños reportados se concentran en la zona este de Puerto Rico, donde hay varias fincas inundadas en los municipios de Yabucoa, Maunabo, Naguabo y Juncos tras el paso del sistema tropical el pasado miércoles.



"En el área sur de Puerto Rico tenemos pérdidas en las hortalizas como la calabaza, el melón, entre otras cosechas a causa de las lluvias", detalló.



"Respecto al sector cafetalero, aquellos que ya estaban en el proceso de recogida, sufrieron los estragos de la tormenta. Todavía no tenemos un escenario de cuántos caficultores se vieron afectados y en la zona de la montaña hay daños en plátanos y guineo (bananos) dado que se han caído", abundó.