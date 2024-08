Los migrantes venezolanos en Brasil reclaman a Lula una postura más crítica con Maduro

Equipo de Periodistas

Agosto 17, 2024 03:36 PM

Alrededor de un centenar y medio de personas se concentraron este sábado en la ciudad brasileña de São Paulo para defender el triunfo electoral de la oposición venezolana y reclamar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un postura más crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro.



'¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!', corearon los manifestantes, reunidos frente a la estatua de Francisco de Miranda, prócer de la independencia venezolana, en plena Avenida Paulista, la emblemática calle de la mayor ciudad de Suramérica.



Con despliegue de banderas y fotocopias de actas electorales, los migrantes venezolanos en Brasil respondieron así a la convocatoria de protestas en más de 350 ciudades de todo el mundo en defensa de la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición a las elecciones del 28 de julio.



Además, criticaron la posición de Lula, quien ha intentado mediar en el conflicto sin reconocer la victoria de ninguno de los bandos, mientras reclama al Consejo Nacional Electoral venezolano que presente las actas desagregadas por mesa.



La última propuesta del mandatario fue la de formar un Gobierno de unidad y convocar nuevas elecciones, algo que ha sido rechazado por ambas partes.



Para Lorena Lara, venezolana de 44 años que vive desde hace 17 en Brasil, la propuesta "no tiene sentido" porque las elecciones ya se celebraron "con las reglas del Gobierno" y este aún "no probó" los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral y que dieron la victoria a Maduro.



"Quien no toma una posición, toma una posición", afirmó a EFE esta profesional de Recursos Humanos, quien volvió en julio a su Caracas natal para votar después de 10 años sin visitar el país.



Desde 2017 han ingresado a Brasil 1,1 millones de venezolanos, de los cuales casi 600.000 migrantes continúan en el país, según datos de la Policía Federal hasta junio de este año.



En el primer semestre de 2024, antes de que estallara la crisis electoral, las solicitudes de residencia ya habían superado las 48.000 y las de refugio rozaban las 14.000.



El Gobierno brasileño ofrece trasladar de forma gratuita y voluntaria a los migrantes que llegan por tierra al estado fronterizo de Roraima a otros lugares del país con más oportunidades de empleo, principalmente en el sur.



Aun así, muchos venezolanos se enfrentan a problemas para encontrar trabajo, debido a la barrera lingüística y a la dificultad para homologar los títulos.



Es el caso de Luis Eduardo Gil, otro de los manifestantes. Ginecólogo de 41 años natural de Trujillo, llegó a São Paulo hace poco más de un año después de esperar durante seis años la convalidación de sus estudios.



Ahora tiene un empleo como médico de cabecera en un ambulatorio del sistema público de salud, pero necesitará trabajar otros seis años para que las autoridades brasileñas reconozcan su especialidad en ginecología.



Pese a declararse "contento" en Brasil, Gil aseguró a EFE que piensa regresar a Venezuela cuando haya un cambio de Gobierno y amaine la crisis económica.



"Siempre tenemos la mente puesta en Venezuela. La vida es una sola y queremos vivir en nuestro país, recuperarlo", señaló.