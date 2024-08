Arzobispo pide investigar supuesta infiltración del narcotráfico en el Estado panameño

Equipo de Periodistas

Agosto 22, 2024 04:20 PM

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, pidió este jueves que se lleven hasta sus últimas consecuencias las investigaciones en torno a la supuesta infiltración del narcotráfico en los organismos del Estado panameño.



"Los grandes problemas que tiene Panamá es que nos quedamos solo en titulares y después no se investiga hasta llegar a las últimas consecuencias, y eso es lo que yo creo que esperamos. Y tomar conciencia, no podemos ser ingenuos, que el narcotráfico hunde sus raíces en muchas instituciones", dijo Ulloa a la televisión local.



El arzobispo respondió así al ser consultado sobre la captura e imputación por lavado de dinero de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado reelegido a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y dirigente del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda.



Abraham Rico Pineda, quien estuvo varios días prófugo y por quien se ofrecía una recompensa de 25.000 dólares, está señalado de formar parte de una estructura criminal desarticulada el pasado 15 de agosto, señalada de recibir y transportar hacia Costa Rica droga procedente de Colombia y de blanquear dinero originado en ese negocio ilícito, según detalló la Fiscalía.





La defensa de Rico Pineda afirma que es inocente y que se le intenta involucrar por razones políticas en el caso, por el que ya tres personas fueron condenadas tras alcanzar acuerdos de pena con la Fiscalía.



El rotativo local La Prensa publicó este jueves parte de las afirmaciones de la Fiscalía en una audiencia celebrada el miércoles, según las cuales el diputado Pineda estaría al tanto de la participación de su hijo en la red de supuesto lavado de dinero.



Según las transcripciones de interceptaciones telefónicas a Abraham Rico Pineda, este se habría comunicado telefónicamente con su padre durante la entrega de 87.985 dólares de presunta procedencia ilícita.



"¿Qué hay, papá? Ya me mandó el contacto (...) ¿Dónde le digo?", pregunta Abraham Rico Pineda. "Dile que allí mismo en Rama ... afuera, en los carros", contesta supuestamente el diputado Pineda, según una de las transcripciones citadas por la Fiscalía, de acuerdo con la publicación periodística.



Este mismo jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció que el narcotráfico se ha infiltrado en los organismos del Estado y aseguró que su Gobierno, que comenzó el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, no va a tolerar esta situación.



"Aquí no hay cobertura ni protección para nadie. El que cayó, cayó", declaró Mulino, tras afirmar que en Panamá hay "mucha plata sucia y mucho tránsito de droga con auspicio y beneplácito de funcionarios de todos los andamiajes (...) en todas partes".



Mulino añadió que la operación en la que cayó Abraham Rico Mulino junto a otras cerca de 30 personas acusadas por supuesto blanqueo y narcotráfico es una de las varias de alto perfil que vendrán " en otras entidades del Estado".



"Estamos empezando un proceso y yo lo que le pido al país es que tengamos muy en cuenta nuestra realidad: sí hay narcotráfico en Panamá", aseveró el mandatario.