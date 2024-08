Unas 50.000 familias inmigrantes en Nueva York en riesgo de desalojo ante el curso escolar

Equipo de Periodistas

Agosto 27, 2024 01:54 PM

Unas 50.000 familias inmigrantes en la ciudad de Nueva York están en riesgo de desalojo de los albergues temporales establecidos por la Administración y afrontan posibles interrupciones del nuevo curso escolar que comienza la semana que viene, advirtieron este martes organizaciones de apoyo.



La Coalición Inmigrante de Nueva York ofreció hoy una rueda de prensa para asesorar a estas familias, que forman parte de los cerca de 211.000 inmigrantes, la mayoría latinoamericanos, llegados a la gran urbe en los últimos dos años, y entre los que hay unos 36.000 niños y jóvenes en edad escolar, según indicaron.



Kesi Gordon, representante de la Coalición, señaló que este mes de agosto las autoridades empezaron a dar avisos de desalojo en un plazo de 60 días a 30.000 familias solicitantes de asilo -como se les denomina oficialmente- que viven en refugios operados por el Departamento de servicios a los sintecho.



Esas 30.000 familias se suman a otras 20.000 que viven en refugios de otras dos agencias locales y que ya estaban sujetos a los avisos de desalojo en 60 días, agregó.





Las familias pueden volver a pedir alojarse en un refugio de la ciudad pero no se les garantiza que vaya a ser el mismo en el que estaban, lo que puede generar "interrupciones" en la escolarización de los niños y adolescentes que hayan sido escolarizados en escuelas cercanas a los lugares que tienen que abandonar, alertó el grupo.



Hay excepciones a esos desalojos, como familias en las que hay una mujer embarazada, bebés menores al medio año o padres e hijos enfermos, y además no está claro si la ciudad realmente desahuciará en un plazo de dos meses a las familias con niños avisadas, pues hasta ahora solo lo ha hecho con adultos solteros.



El curso escolar en el sistema de escuelas públicas de Nueva York, que es el más grande de Estados Unidos, comienza el jueves 5 de septiembre y, según recordó la Coalición, a los estudiantes, que tienen garantizado el derecho a la educación hasta los 21 años, no se les puede negar la inscripción por su situación.



Dada la gran cantidad de niños hispanos entre los inmigrantes, algunas escuelas han abierto clases suplementarias con profesores capaces de enseñar en español, y las mismas escuelas promueven recogida de material (ropa y calzado) para estas familias, según ha podido comprobar Efe.



La ciudad de Nueva York, dirigida por el demócrata Eric Adams, ha hecho frente a la crisis migratoria reconvirtiendo hoteles en refugios y desplegando albergues temporales debido a su normativa de 'ciudad santuario' que la obliga a no dejar a nadie en la calle, muy criticada por la administración.



En sus últimas intervenciones, refiriéndose a la crisis y a los avisos de desalojo, Adams ha argumentado que el sistema de acogida no está para que la gente viva en refugios toda su vida y apuntó que la administración ofrece a los inmigrantes ayuda para dirigirse a otros lugares.