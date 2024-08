Juan Manuel Santos afirma que "Maduro perdió toda legitimidad y debe salir" del poder

Santos advirtió que la región no quiere "otra Nicaragua enquistada"

Equipo de Periodistas

Agosto 27, 2024 03:24 PM

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) aseguró este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "perdió toda legitimidad y debe salir" del poder, pues advirtió que la región no quiere "otra Nicaragua enquistada" en un país vecino del suyo.



"El régimen venezolano perdió toda legitimidad y Maduro debe salir. Es lo que más le conviene a la región y en particular a Colombia. No queremos otra Nicaragua enquistada en un país de la importancia de Venezuela, con el que tenemos 2.200 kilómetros de frontera y mucha interdependencia", expresó Santos en un memorando.



El exmandatario estaba convocado para participar este martes en una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que estará liderada por el actual presidente, Gustavo Petro, y que tiene como tema central la crisis venezolana tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Sin embargo, Santos afirmó que no podrá asistir al encuentro y por eso le entregó el memorando al presidente Petro manifestando su posición con respecto a la situación del país vecino.



La de este martes es la segunda reunión de la Comisión en las últimas dos semanas para tratar varios temas, principalmente el de Venezuela.



Petro y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistieron el sábado en la necesidad de difundir las actas electorales "desglosadas por mesa de votación", tras el aval del Tribunal Supremo de Venezuela a la victoria de Maduro, del que "tomaron nota".



"Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", según una declaración conjunta de los dos países.





El expresidente, premio nobel de paz de 2016, manifestó que es "entendible la prudencia de Colombia para mantenerse como posible mediador y para mantener canales de comunicación", aunque cree que "esa ventana se viene cerrando, lo que convierte la prudencia en debilidad o inclusive complicidad".



Santos considera además que se debe buscar "una transición pacífica" y abogar por unas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, pese a que Maduro "ha endurecido su posición".



"La presión internacional debe mantenerse e incrementarse. Se podría explorar la posibilidad de una transición negociada bajo el paraguas del Consejo de Seguridad de la ONU o de mediadores aceptados por las partes", agregó.