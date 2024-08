Equipo de Periodistas

Agosto 27, 2024 03:59 PM

La campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), ha puesto su foco en la economía mientras intensifica sus críticas a la aspirante demócrata, Kamala Harris, por no haber concedido entrevistas desde que fue nominada.



Los tres actos que el número dos de la fórmula presidencial del magnate republicano, J.D. Vance, tiene programados este martes y miércoles en Wisconsin, Pensilvania y Míchigan, tres estados clave en las elecciones del 5 de noviembre, giran en torno a la inflación, la energía y la industria.



"Mi frase favorita de Kamala es que dice que si es elegida presidenta lo va a arreglar todo el primer día. Kamala, siento decirte que has sido vicepresidenta durante tres años y medio. ¿Qué diablos has hecho en todo este tiempo?", dijo Vance este martes en Big Rapids (Míchigan).



En su mitin subrayó que en caso de llegar al poder van a recortar los impuestos para los trabajadores y para los empresarios que los contratan, y que van a incrementar los aranceles a las compañías que deslocalizan los puestos de empleo en el extranjero: "Esa es nuestra promesa y eso es exactamente lo que Trump va a hacer", afirmó.





Los republicanos, añadió, no van a permitir "que la gente olvide que Kamala es la candidata del declive estadounidense. Hay que recordarle que ahora mismo es la vicepresidenta. Deja de hablar de lo que vas a hacer y habla de lo que estás haciendo", recalcó el actual senador por Ohio.



Para Vance, Harris es solo una pieza "en la rueda de un engranaje muy corrupto", en un momento en que "un número récord de estadounidenses trabajan en múltiples empleos y el mercado inmobiliario está más inasequible que nunca".



El bando demócrata no tiene ningún acto de campaña hasta este miércoles, día en que Harris y su candidato a vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acudirán a otro estado clave, Georgia.



Este martes, no obstante, lanzó un nuevo anuncio centrado en la creación de una economía de oportunidades y en la reducción de costos para los estadounidenses.



Su equipo apuntó en un comunicado que la educación de clase media de la candidata ha influido en su forma de gobernar e impulsado "un plan urgente y exhaustivo de cuatro años para acabar con la escasez de vivienda en Estados Unidos" y reducir los costos de las casas para las familias trabajadoras.



"Tomará medidas enérgicas contra los propietarios explotadores, supervisará la construcción de tres millones de nuevas viviendas y ofrecerá incentivos fiscales a quienes compren vivienda por primera vez, para asegurar que ser dueño de propiedad sea una realidad más cercana para los estadounidenses", recordaron desde su campaña.



Harris mantiene una cómoda ventaja electoral respecto a Trump. Según la media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight, le saca 3,5 puntos porcentuales, hasta un porcentaje del 47,1 % en las intenciones de voto.



Los republicanos critican que desde que logró la nominación tras la retirada del presidente, Joe Biden, no ha concedido ninguna entrevista o conferencia de prensa: "Han pasado 37 días desde que sacaron a Joe Biden y fue nombrada candidata demócrata. Kamala está evitando a la prensa por una razón. No quiere hablar de su agenda radical", dijeron en un comunicado.



La prensa estadounidense especula sobre el medio que saldrá elegido. A principios de agosto la candidata avanzó que quería tener programada una entrevista para finales de mes, pero quedan cuatro días y según revistas como New York Magazine todavía está decidiendo a quién se la concederá.