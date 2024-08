Harris y Trump empatan en el condado de Miami-Dade, un bastión demócrata, según sondeo

Equipo de Periodistas

Agosto 28, 2024 02:09 PM

Un sondeo difundido este miércoles muestra que en las elecciones presidenciales de este año la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump están empatados en Miami-Dade, un estratégico condado de Florida y que tradicionalmente se inclina hacia el Partido Demócrata.



La encuesta hecha por la firma Inquire, por encargo del comisionado republicano Kevin Cabrera, refleja que en las elecciones generales del próximo noviembre tanto Harris como Trump aglutinan el 47 % de intención de voto en este condado, el más poblado de Florida.



El estudio, hecho a 500 probables votantes entre los días 22 y 25 de agosto, y con un margen de error del 4,5 %, da cuenta igualmente de un 6 % de indecisos.





Los resultados no son buenas noticias para los demócratas de Miami-Dade, quienes han ganado en las últimas ocho elecciones presidenciales y no han visto un triunfo de un candidato presidencial republicano desde 1988, cuando George H.W. Bush ganó en este condado sureño con el 55 % de los votos.



Los hallazgos, sin embargo, van en línea con las tendencias recientes en Miami-Dade, donde en los últimos ciclos electorales los demócratas han visto reducir sus márgenes de victoria y de hecho el actual gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, se hizo con este condado cuando ganó la reelección en los comicios de 2022.



"Miami-Dade, que alguna vez fue un bastión demócrata, ya no es una victoria garantizada, ya que nuestra comunidad adopta valores conservadores y rechaza las políticas fallidas de Biden-Harris que arruinan nuestra nación", señaló Cabrera, un incondicional del expresidente Trump (2017-2021), al diario Miami Herald.



La encuesta, hecha al término de la Convención Nacional Demócrata que certificó a Harris como la candidata de este partido, muestra que la vicepresidenta de EE.UU. y el republicano cuentan con el mismo porcentaje (90 %) de respaldo entre los votantes de su partido.



No obstante, Trump saca ventaja entre los no afiliados al sumar 49 % de intención de voto en este grupo frente a un 41 % que recoge Harris.



Entre todos los posibles votantes de Miami-Dade, la demócrata recibe una visión más favorable (49 %) que desfavorable (45 %), al igual que Trump, pero éste con menos margen (48 % contra 46 %)



Los hallazgos del estudio dado a conocer hoy difieren de otro difundido a comienzos de este mes por el estratega demócrata Christian Ulvert, que mostraba una diferencia de 14 puntos porcentuales a favor de Harris (54 % contra 40 %) en Miami-Dade.



Aún así, el Partido Demócrata de Florida se muestra optimista sobre el desempeño en las próximas elecciones en vista del "momentum" que ha suscitado el ingreso de Harris en la contienda electoral, tras la retirada del actual presidente de EE.UU., Joe Biden, quien aspiraba a un segundo mandato pero su pobre actuación en el primer debate lo llevó a dar un paso al costado.



"Los votantes rechazan el extremismo", defendió el martes la titular de los demócratas en Florida, Nicki Fried, durante una teleconferencia en la que resaltó que Trump no logra subir en las encuestas.



Según la media de encuestas elaborada por la web FiveThirtyEight, a nivel nacional Harris supera por 3,4 puntos porcentuales a Trump.