Equipo de Periodistas

Agosto 28, 2024 02:28 PM

Las mujeres podrán acceder al servicio militar en Brasil, un hecho inédito en el país y que marca un nuevo hito del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su defensa por la equidad de género.



La medida, prevista en un decreto firmado por Lula y publicado este miércoles en el Diario Oficial, responde a la creciente demanda por la igualdad de derechos entre géneros en el país y al reconocimiento del papel que las mujeres pueden desempeñar en diferentes ámbitos.



"El lugar de la mujer es donde ella quiere", dijo el mandatario brasileño al anunciar la medida en Brasilia, durante el acto de conmemoración de los 25 años del Ministerio de Defensa.





"Mientras más diversa sea una situación más representativa será", agregó.



Según el decreto, a partir del próximo año las mujeres brasileñas mayores de 18 años podrán alistarse voluntariamente en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.



A diferencia de los hombres, que están obligados a presentarse a una unidad militar al cumplir la mayoría de edad, las mujeres podrán incorporarse al servicio militar de forma voluntaria.



Actualmente, las mujeres solo pueden acceder a las Fuerzas Armadas mediante los cursos de formación para oficiales y suboficiales.



Según el decreto que define las normas para el alistamiento femenino en el servicio militar, serán abiertos inicialmente 1.500 cupos.



Las interesadas deberán seguir los criterios especificados por las Fuerzas Armadas, en los que además de los exámenes de salud obligatorios que certifiquen que la aspirante no tiene limitaciones para la prestación del servicio militar inicial, habrá otras etapas durante el proceso.



De acuerdo con el reglamento, las seleccionadas se incorporarán según las necesidades de las Fuerzas Armadas y el período de servicio militar inicial, de 12 meses de duración, podrá ampliarse hasta por ocho años, según criterios definidos por las mismas fuerzas.



Al igual que los hombres llamados a filas o los voluntarios que se alistan, las mujeres no tendrán estabilidad en el servicio militar y pasarán a formar parte de la reserva no remunerada de las Fuerzas Armadas tras ser separadas del servicio activo.



Unas 37.000 mujeres están vinculadas actualmente con las Fuerzas Armadas brasileñas - cerca del 10 % de todo el personal- en labores relacionadas con salud, docencia y logística o en el área de combate pero con rangos de suboficiales u oficiales.