Maduro dice que "una cuenta llamada Anonymous" había amenazado con un apagón nacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que "una cuenta llamada Anonymous" de "la extrema derecha" ya había amenazado con un apagón nacional, luego de que esta madrugada se registrara una falla que dejó sin electricidad a gran parte del país, causada -dijo el mandatario- por un "ataque al corazón" del sistema de Guri, la principal instalación de generación eléctrica ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).



"Una cuenta llamada Anonymous ya sabemos quién la operó, quién la contrató, quién financió. No digo más. Una cuenta Anonymous al servicio de la guerra del odio contra Venezuela amenazó en varias oportunidades con un apagón nacional", aseguró Maduro durante una transmisión del canal estatal VTV.



Asimismo, el mandatario mostró una supuesta publicación en X del "7 de agosto" que vinculó con el grupo de jáqueres, que dice "pedimos excusas al pueblo de Venezuela por el ataque que recibirá el sistema eléctrico nacional", al tiempo que afirmó que la cuenta es "antivenezolana" y "trabaja directamente con la CIA".



El mandatario afirmó que el objetivo del ataque era "liquidar" Guri, del que culpó a "corrientes fascistas" que "pretendieron ser oposición".



Aseguró que tienen "determinados los mecanismos que fueron utilizados" en el ataque, pero no precisó más detalles, pues -dijo- la investigación "está en pleno proceso" para "poder lograr la justicia en este caso".



"Las investigaciones están avanzadas, aceleradas, se van a profundizar", adelantó.



El presidente aseguró que, detrás de este ataque, hay "una sala de guerra de los fascistas" que está -afirmó- en Estados Unidos.



"Hay detalles técnicos que no debo dar, no sé si más adelante, en los días que están por venir", dijo.



El presidente informó que "más del 90 % de los supermercados del país" estuvieron "activados" con sus "plantas de autogeneración", así como el "100 % de los mercados populares y municipales" y "casi 60 %" del "comercio en general", mientras que el servicio de Internet se está "restableciendo".



Asimismo, afirmó que "prácticamente el 100 % del sistema de salud" trabajó con su "autogeneración" eléctrica, al tiempo que aseguró se practicó un "trasplante de médula ósea en uno de los hospitales de Caracas", sin especificar cuál.



Maduro informó que las autoridades permanecen en Guri para "restablecer la normalidad" del servicio eléctrico para que el pueblo "siga disfrutando del derecho a la paz", aunque no ofreció un balance de la restauración eléctrica en los estados del país.



El apagón de este viernes afectó a la mayoría de los estados, según reportes, y fue el segundo en Venezuela tras el de marzo del 2019, cuando buena parte del país estuvo cuatro días sin luz, por el que el Gobierno señaló a la oposición y a Estados Unidos y Colombia, liderados entonces por Donald Trump e Iván Duque, respectivamente.