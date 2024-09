Ministro hondureño de Defensa dimite por investigación a su padre y secretario Parlamento

Equipo de Periodistas

Septiembre 01, 2024 08:29 AM

El ministro hondureño de Defensa, José Manuel Zelaya, renunció este sábado ante el Gobierno que preside Xiomara Castro, para que el Ministerio Público investigue con libertad a su padre y secretario del Parlamento, Carlos Zelaya, que anunció minutos antes su dimisión tras admitir que en 2013 se reunió con dos narcotraficantes que le ofrecieron dinero para su campaña.



En un mensaje en la red social X, el ministro de Defensa indicó que ha presentado su renuncia ante la presidenta hondureña, Xiomara Castro, para que "se investigue con toda libertad".



Resaltó además "la integridad y el honor" de su padre y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder) tras comparecer "voluntariamente" este sábado ante el Ministerio Público para "declarar sobre un video en reunión de hacer 11 años (2013), con personas que fueron acusadas por narcotráfico".



El hasta este sábado ministro de Defensa presentó su renuncia minutos después de que el secretario del Parlamento de Honduras anunciará que el lunes dimitirá para que sea investigado tras admitir que en 2013 participó en una reunión con Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante Juan Ramón Matta Ballesteros, que desde 1990 cumple cadena perpetua en una cárcel de EE.UU., y uno de los líderes de la banda narcotraficante Los Cachiros, quienes le ofrecieron dinero para su campaña política, aunque aseguró que nunca se lo entregaron.



"He venido a ponerme a la orden de la Justicia hondureña y también de la justicia internacional, voy a presentar mi renuncia como diputado y secretario del Congreso Nacional (Parlamento) para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue", señaló Carlos Zelaya, quien es cuñado de la presidenta hondureña y hermano del expresidente Manuel Zelaya.



Dijo estar "convencido de que la reunión fue grabada, caí en la trampa, asumo mi responsabilidad, existe un video (del encuentro)", cuyo único objetivo fue "hablar sobre una oferta de una aportación a la campaña".



El diputado oficialista aseguró que su renuncia "no tiene que ver" con la decisión de la presidenta hondureña de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, y señaló que el pacto sigue en vigor por seis meses más.



El Gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa sobre la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países, horas después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.



Después de las declaraciones del secretario del Parlamento hondureño, el expresidente Zelaya convocó para este domingo una "sesión de emergencia" a la coordinación nacional del Partido Libre en Tegucigalpa.