El chavismo afirma que se mantendrá la investigación contra adolescentes excarcelados

Septiembre 02, 2024 02:15 PM

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó este lunes que se mantendrá la investigación en contra de los adolescentes que han sido excarcelados en los últimos días, según informó la ONG Foro Penal, al tiempo que dijo que en el país no se está persiguiendo a nadie.



"Hay una averiguación porque ahí hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido y esa es la averiguación que se está haciendo, y nosotros no estamos persiguiendo a nadie, no secuestramos a nadie", dijo el también Ministro del Interior en rueda de prensa.



Cabello señaló que hay menores de edad que han sido liberados con medidas cautelares, donde "los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos".





"¿Qué dicen muchos padres? Que ellos no sabían, que los contactaron (a los jóvenes) escondidos. ¿Quiénes? El fascismo de María Corina Machado", añadió.



Cabello afirmó que para el chavismo los niños "son intocables" y que los aman "con el alma".



"Estamos aquí para asegurarles a los niños y las niñas de Venezuela un país en paz, sin fascismo, sin odio y sin irresponsables como la fascista, terrorista María Corina Machado y el señor Edmundo González", dijo.



El domingo, la ONG Foro Penal informó que un total de 86 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, según su propio conteo, fueron excarcelados entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre.





A través de X, la ONG indicó que los jóvenes liberados tienen entre 14 y 17 años de edad, al tiempo que dijo que 74 son hombres y 12 son mujeres.



Los adolescentes son, prosiguió, de los estados Miranda (9), Amazonas (1), Anzoátegui (6), Bolívar (3), Carabobo (4), Caracas (16), Cojedes (2), Lara (8), Mérida (8), Nueva Esparta (4), Portuguesa (5), Táchira (13), Yaracuy (1) y Zulia (6).



La líder opositora María Corina Machado afirmó el domingo que el presidente Nicolás Maduro ha condenado a los jóvenes "al exilio, la pobreza y la falta de oportunidades", así como a la "violencia y a la cárcel".



A través de Instagram, la exdiputada dijo que el Ejecutivo venezolano ha violado los derechos de los adolescentes y su dignidad, "separándolos de sus familias y condenando al terror, no solo a estos muchachos, sino a sus padres y amigos".