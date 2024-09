Migrantes en la frontera sur de México comienzan trámites de 'CBP One' para ir a EEUU

La CBP One expuso que los migrantes pueden gestionar desde el 23 de agosto su cita para solicitar asilo aunque estén en Chiapas y Tabasco

Equipo de Periodistas

Septiembre 02, 2024 02:53 PM

Más de 100 migrantes de Honduras, Guatemala, Haití y otros países comenzaron este lunes sus trámites de 'CBP One' para obtener una cita con autoridades estadounidenses desde la frontera sur de México, desde donde esperan que el Gobierno mexicano los traslade, como prometió el fin de semana.



Los migrantes se formaron desde las 3:00 horas (09:00 GMT) con sus citas confirmadas en mano después de un comunicado del Gobierno de México que informó el sábado de “la puesta en marcha de un Corredor emergente de movilidad segura", para trasladar a quienes ya tengan una fecha agendada para solicitar asilo en Estados Unidos. Migrantes hacen fila en las oficinas migratorias este lunes, en la ciudad de Tapachula en Chiapas (México).



Entre ellos estaba el guatemalteco Melvin Manuel, quien ingresó el 10 de agosto a Tapachula y consiguió su cita en cuatro días, lo que calificó como una "bendición de Dios" porque ha socializado con personas que llevan seis meses de gestión.



“Ahorita lo que nosotros tenemos, el plan, si Dios nos lo permite, es llegar a nuestro destino, al Puerto de San Ysidro (en Tijuana), pues estamos haciendo fila para poder viajar en avión y migración nos otorgue un permiso para poder volar en avión, no se sabe si es avión o vía terrestre", contó a EFE.





La medida se anuncia después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) expuso que los migrantes pueden gestionar desde el 23 de agosto su cita para solicitar asilo aunque estén en Chiapas y Tabasco, estados de la frontera sur de México.



El Instituto Nacional de Migración (INM) de México prometió el sábado que daría un permiso temporal de 20 días a migrantes con cita, por lo que atendió este lunes en su oficina de regularización de Tapachula a los extranjeros.



En ese grupo está el salvadoreño Baltazar Molina Álvarez, quien se inscribió con un grupo de 10 personas con el plan de transitar por México y llegar a su punto de entrada en la frontera norte.



“Vamos a pasar para que nos validen, a ver qué nos dicen o qué información nos dan aquí, no sé si nos van a dar un permiso o nos van a sellar el pasaporte”, explicó a EFE el hombre, quien tardó cinco días en hallar cita.



Pese a las medidas, persiste la incertidumbre de algunos migrantes que ya tienen su cita confirmada porque no saben si podrán llegar a tiempo ante la falta de recursos y la tardanza de los trámites.



La nueva regla, a cerca de dos meses de que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos, busca que los migrantes no saturen la frontera común con México, donde la detención diaria de indocumentados ha caído un 77 % desde diciembre, según datos de la Cancillería mexicana.