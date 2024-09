Hamás publica vídeo grabado del rehén muerto Ori Danino: "A este paso ninguno sobrevivirá"

Equipo de Periodistas

Septiembre 03, 2024 02:34 PM

El grupo islamista Hamás publicó este martes un segundo vídeo en el que aparece el cautivo Ori Danino, uno de los seis rehenes hallados sin vida el sábado en Gaza, en el que el joven advierte a cámara que sin una tregua "ninguno sobrevivirá".



"Sacadnos de aquí vivos ahora porque, a este paso, ninguno sobrevivirá", implora en el vídeo Danino. Se desconoce la fecha en que estas imágenes fueron grabadas, al igual que las publicadas este lunes de la joven israelí Eden Yerushalmi.



La milicia palestina anunció ayer que publicaría en los próximos días vídeos de los seis rehenes hallados sin vida la noche del sábado en un túnel subterráneo de la ciudad sureña de Rafah.



El Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinó que los seis rehenes fueron "asesinados" por "varios disparos" de milicianos de Hamás.







Según el examen forense, se estima que las muertes de los rehenes ocurrieron aproximadamente entre 48 y 72 horas antes de su examen (entre el jueves y la madrugada del viernes)", indica un comunicado del Ministerio de Salud.



"Nuestras condiciones aquí son muy malas. No tenemos comida, ni agua y tampoco hay electricidad. Escuchamos todo el rato bombardeos y disparos", prosigue Danino, probablemente en un mensaje guionizado, en el que acusó al Ejecutivo de Nentanyahu de haber "fracasado" durante el ataque de Hamás.



"¿Dónde estabais cuando me dispararon? ¿Dónde estabais cuando no sabíamos hacia dónde correr? ¿Dónde estabais cuando estábamos solos?", lamenta el joven, secuestrado del festival NOVA.



Y sentencia: "Nos estáis intentando matar uno a uno con vuestros rescates fallidos y con los bombardeos aéreos". El vídeo concluye con el mensaje de Hamás: "El tiempo se está agotando".



El hallazgo de los cuerpos de estos seis rehenes ha causado una gran conmoción en todo el país, con protestas diarias contra el mandatario israelí en las calles y una primera huelga general que no duró ni un día.



De los 251 secuestrados quedan en la Franja de Gaza 97 -al menos 33 confirmados muertos, según el Ejército-, mientras que otros cuatro rehenes llevan cautivos años, de ellos dos son soldados muertos.