López Obrador dice que en su Gobierno no ha habido asesinatos de periodistas ni políticos

Septiembre 05, 2024 12:05 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este jueves como uno de los logros de su gobierno (2018-2024) que no ha habido asesinatos de periodistas ni de políticos “más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”, pese a que la organización Artículo 19 ha documentado 47 homicidios de comunicadores en el sexenio.



Cuestionado durante su conferencia de prensa sobre los logros de su Gobierno, que concluye el 30 de septiembre, el mandatario señaló que hay tres cosas de las que se siente orgulloso: el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y que no ha habido asesinatos de periodistas y políticos, según su perspectiva.



“Lo tercero que celebro, toco madera porque me faltan 20 días o 25 (días), es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, ni de políticos”, declaró.



Esto pese a que en su más reciente informe, la organización Artículo 19 documentó que desde diciembre de 2018, cuando inició la administración de López Obrador, han asesinado en el país a 47 comunicadores por su labor, mismo número que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).



Asimismo, el gobernante mexicano festejó que, según él, no hubo asesinatos de políticos como los que ocurrieron en otros sexenios, al recordar el caso del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, y del presidente del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de ese mismo año.



También dijo que no se asesinó a un cardenal, en referencia al crimen de Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, aunque en junio de 2022 mataron a dos sacerdotes jesuitas en el norteño estado de Chihuahua, lo que desató la indignación de la Iglesia católica.



Y mencionó que no ha habido accidentes en los que han muerto secretarios de Gobernación como el de Francisco Blake Mora, en 2011, y el de Juan Camilo Mouriño, en noviembre de 2008, ambos ocurridos durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).



Esto a pesar del incidente en avión que mató el 24 de diciembre de 2018 a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos del opositor Partido Acción Nacional (PAN).



“Eso lo debemos de celebrar, porque eso es un triunfo de todos, la gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad, nadie ha optado por la violencia, y es un cambio profundo el que se ha llevado a cabo no es cualquier cosa”, aseveró.



Las declaraciones de López Obrador ocurren también luego de que el monitoreo de violencia político-criminal Votar Entre Balas registró 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes a un cargo durante el periodo electoral 2023-2024, de las que 34 fueron asesinatos, con lo que fueron los comicios más violentos del país.