Internan al expresidente uruguayo José Mujica para rehidratarlo por vía intravenosa

Septiembre 05, 2024 02:16 PM

El expresidente de Uruguay José Mujica fue internado este jueves en un sanatorio de Montevideo, donde comenzó a ser rehidratado tras el poco aporte líquido que estaba recibiendo.



Así lo explicó en una conferencia de prensa su médica personal, Raquel Pannone, quien apuntó que el exmandatario tiene una fibrosis en el esófago como consecuencia del tratamiento de radioterapia que recibió en dicha zona, que le genera dificultades para alimentarse.



"Pepe está nuevamente en el sanatorio. La causa del traslado hacia el sanatorio esta vez tiene que ver con que estaba recibiendo muy poco aporte líquido en domicilio por vía oral y no estaba recibiendo el alimento suficiente. Esa fue la razón para trasladarlo", puntualizó la doctora.



Agregó que se le hicieron exámenes y se le comenzó a rehidratar por vía intravenosa, lo que genera en él un efecto "prácticamente inmediato".



"Vamos a hacer todo lo posible por mantenerlo en el sanatorio todo lo que se pueda para poderlo hidratar mejor y poderlo estabilizar mejor", subrayó Pannone, quien hizo hincapié en que el estado de salud de quien gobernó Uruguay en el periodo 2010-2015 no es más grave.



Asimismo, recordó que Mujica tiene patologías previas como una insuficiencia renal "que empeora" con el escaso aporte de líquido.



La pasada semana, el exmandatario ya había ingresado al sanatorio tras tener dificultades para alimentarse generadas por el tratamiento de radioterapia que recibió meses atrás, a raíz de un tumor maligno en el esófago.



De acuerdo con esto, Pannone aseguró que no lograron que su estado de salud mejore, pero que sigue siendo similar al de la última vez.



"Estamos en una situación de estancamiento", enfatizó la doctora, quien apuntó que Mujica ha bajado de peso y ha tenido una disminución de la masa muscular.



El pasado 29 de abril, Mujica anunció en una conferencia de prensa que se había hecho un chequeo en el que le habían descubierto un tumor en el esófago.



Pocos días después, Pannone dijo en rueda de prensa que el tumor era maligno y que sería tratado con radioterapia en Uruguay.