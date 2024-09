Líder de la ALBA critica a Pedro Sánchez por calificar de "héroe" a González Urrutia

Equipo de Periodistas

Septiembre 07, 2024 01:21 PM

El líder de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el venezolano Jorge Arreaza, criticó este sábado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por calificar de "héroe" al abanderado del antichavismo, Edmundo González Urrutia, a quien -según afirmó el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- el país europeo "no va a abandonar".



"Para Pedro Sánchez, Edmundo González es un héroe. Es decir, para ser un héroe hay que presentarse a unas elecciones, desconocer al órgano electoral, denunciar públicamente un supuesto fraude, sin presentar pruebas", expresó Arreaza -chavista y excanciller de Nicolás Maduro- en Telegram, pese a que el mandatario español no relacionó el heroísmo que le atribuye al opositor con las acciones señaladas por el exministro.



Sobre el opositor pesa una orden de captura tras no comparecer ante la Fiscalía por una investigación relacionada con una página web, donde la mayor coalición antichavista -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- dice haber publicado el 83,5 % de las actas de votación, recogidas por testigos y miembros de mesa, para probar el "fraude" que -según la PUD- hubo en las presidenciales, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro.



El líder de la ALBA criticó que González Urrutia desconociera las "citaciones de la Fiscalía", que lo llamó a comparecer en tres ocasiones, tras acusarlo de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".



Asimismo, Arreaza acusó al abanderado de la PUD de "llamar a la violencia en las calles" e "insistir en que hubo fraude" en los comicios, en referencia a las manifestaciones poselectorales contra el resultado oficial de las presidenciales, en las que la Fiscalía registró más de 2.400 detenciones y 25 muertes, de las que Maduro responsabiliza a González Urrutia.



Sin embargo, la coalición opositora asegura que los responsables son efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, que -dice la PUD- actuaron por órdenes superiores.



Tras 41 días de las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas presidenciales, una petición que han hecho varios países, entre ellos España, para esclarecer el cuestionado resultado.



España y otros muchos países han reclamado repetidamente a las autoridades venezolanas que hagan públicas las actas para corroborar el resultado.