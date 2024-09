La OEA acusa a Maduro de forzar el exilio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia

Equipo de Periodistas

Septiembre 08, 2024 03:10 PM

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó este domingo al "régimen autoritario" venezolano de haber "forzado el exilio" del opositor Edmundo González Urrutia, al que el organismo considera el ganador de las elecciones presidenciales que se celebraron en el país suramericano el pasado 28 de julio.



"El régimen no solo ha fallado en producir la menor evidencia del resultado electoral (...), sino que ha forzado el exilio del candidato Edmundo González", quien "indudablemente" ganó las pasadas elecciones, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.



La OEA tacha en su declaración de "no fundamentadas" las citaciones emitidas por la Fiscalía venezolana contra González Urrutia y de "condenable y repudiable" la acción del "régimen" de Nicolás Maduro.



González Urrutia llegó este domingo a España, donde el Gobierno le concederá asilo, después de refugiarse un tiempo en la residencia de la embajada española en Caracas y también en otra legación europea, la neerlandesa, y evitar ser detenido en su país.



La justicia de Venezuela había ordenado la detención del opositor después de que desatendiera tres citaciones de la Fiscalía, que lo acusa de varios delitos por la publicación de actas de votación en internet que le darían el triunfo a él en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.



El Consejo Nacional Electoral, primero, y el Tribunal Supremo, después, avalaron el triunfo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en los comicios de julio, mientras que la oposición denunció un "gran fraude electoral" y defiende una clara victoria de González Urrutia.



La OEA recordó en el comunicado que "todo ha sido conforme se esperaba de ellos" , después de que hace unos días esta organización internacional panamericanista dijera que "era ridículo que se hubiera esperado elecciones libres, justas y transparentes de ese Consejo Nacional Electoral (CNE)".



De igual manera, continúa la OEA, resulta "ridículo" esperar justicia del sistema judicial venezolano.



En esta situación, prosigue la OEA, González Urrutia "hizo solamente lo que correspondía", ya que Venezuela "no necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos humanos".



Aseguró la OEA que este "proceso electoral no ha terminado" y que "debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del pasado 28 de julio asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela" en enero de 2025.



La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este domingo que seguirá luchando desde Venezuela mientras que el candidato del antichavismo, González Urrutia, lo hará "desde afuera".



"Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", dijo Machado a través de X.



El opositor venezolano y expresidente interino Juan Guaidó, exiliado en EE.UU., celebró también este domingo que "el presidente electo por los venezolanos" Edmundo González Urrutia, recién llegado a España, esté "seguro".



El excandidato presidencial venezolano de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) viajó este domingo a Madrid acompañado de su esposa, Mercedes de González, tras volar en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, según confirmó el ministerio español de Asuntos Exteriores.



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el líder de la PUD "ha tenido que pedir asilo político" ante "la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad".