Melania Trump cuestiona el relato oficial del intento de asesinato contra su marido

Equipo de Periodistas

Septiembre 10, 2024 12:51 PM

La ex primera dama de Estados Unidos Melania Trump cuestionó este martes el relato de las autoridades tras el intento de asesinato contra su marido, el candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, en un mitin en Pensilvania el pasado mes de julio, y pidió "descubrir la verdad" tras los hechos.



"No puedo evitar preguntarme por qué las fuerzas del orden no detuvieron al tirador antes del discurso. Definitivamente, hay algo más en esta historia y tenemos que descubrir la verdad", asevera Melania con semblante serio en un video de 30 segundos publicado en X.



La ex primera dama hace referencia así al hecho de que el servicio secreto no apresara ese día al atacante, Thomas Crooks, pese a que varios testigos habían alertado dos minutos antes de los disparos de la sospechosa presencia de un tirador.

El error del servicio secreto llevó a Kimberly Cheatle, entonces directora de la agencia, a dimitir el pasado 23 de julio, después de que un comité de la Cámara de Representantes criticara su forma de proceder en el mitin que derivó en intento de magnicidio.



En el acto, Trump fue herido en una oreja y un hombre falleció por los disparos, mientras que varias personas más resultaron heridas antes de que la policía abatiera al tirador.



Melania asegura que el ataque contra su esposo fue una experiencia "horrible" y "angustiosa": "Ahora el silencio en torno a ello pesa mucho".



El video, que tiene el fin de promocionar su primer libro autobiográfico, se publica tan solo unas horas antes del debate entre la candidata demócrata y vicepresidenta actual de EE.UU., Kamala Harris, y Trump, que se emitirá esta noche en la cadena de televisión ABC.