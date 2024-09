Opositor Márquez denuncia "fraude procesal" por fallo que convalida reelección de Maduro

Equipo de Periodistas

Septiembre 12, 2024 02:53 PM

El opositor Enrique Márquez, abanderado de la formación Centrados en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, denunció este jueves un "fraude procesal" por el fallo del Supremo que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en esos comicios, por lo que anunció que solicitará a la Sala Constitucional del máximo tribunal la nulidad de esa sentencia.



El excandidato acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la próxima semana, cuando -dijo- está previsto el reinicio de las actividades de esta institución tras las vacaciones, para introducir el "recurso de revisión" de la sentencia, con el objetivo de que se declare su "inconstitucionalidad" y, "por lo tanto, su nulidad".



Durante una rueda de prensa, sostuvo que la decisión de convalidar la reelección -anunciada por la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, hoy sancionada por Estados Unidos- está "llena de inconstitucionalidad" y debe "ser declarada nula" porque "afecta gravemente al poder del pueblo venezolano ejercido a través del sufragio".





A su juicio, la sentencia "viola las normas relativas al ejercicio del poder jurisdiccional del Estado" y la "forma republicana que se le ha dado a la Nación", además de que "revocó y dejó sin efecto el principio fundamental de la soberanía popular".



El opositor aseguró que "no existe un recurso" en la Constitución, en la Ley Orgánica del TSJ ni "en el Código Civil para certificar resultados", como lo solicitó al máximo tribunal el mandatario Nicolás Maduro, declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no publica los datos desagregados de la votación.



"Sin embargo, la sala (Electoral), haciendo caso omiso de todo este andamiaje legal, tira su sentencia como si los venezolanos fuéramos pendejos, como si no conociéramos nuestra Constitución", expresó Márquez, quien cuestionó que "la única prueba que sustenta" el fallo es un peritaje "oculto" y "obtenido a través de métodos ilegales e inconstitucionales", al que "nadie pudo aportar un experto".



Además, señaló que, en el recurso, elaborado por su equipo de abogados, aseveran que el fallo generó un "estado de incertidumbre e inseguridad jurídica" en el país, y que "no contribuyó en nada a la tranquilidad del pueblo".



Venezuela atraviesa una crisis política luego de que el CNE declarara ganador a Maduro para un tercer mandato consecutivo, lo que rechaza la oposición mayoritaria, que insiste en la "victoria" de su abanderado, Edmundo González Urrutia -exiliado en España desde el 8 de septiembre-, a quien varios países han reconocido como tal, entre ellos Estados Unidos.