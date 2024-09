"El mensaje que doy a los gobernantes es el de dialogar y hacer la paz", respondió, antes agregar: "Las dictaduras no sirven y terminan mal antes o después"

Equipo de Periodistas

Septiembre 13, 2024 02:54 PM

El papa invitó este viernes a "dialogar" y "hacer la paz" en Venezuela y añadió que "las dictaduras no sirven y antes o después acaban mal", al ser preguntado sobre qué mensaje daría a ese país en la situación actual, tras las elecciones, en la rueda de prensa en el avión de regreso de su gira por Asia y Oceanía.



En cualquier caso, Franciso fue cauto en su respuesta al asegurar que no había seguido estos días la situación.



"El mensaje que doy a los gobernantes es el de dialogar y hacer la paz", respondió, antes agregar: "Las dictaduras no sirven y terminan mal antes o después".





Además, reiteró su llamamiento para que "la gente haga de todo para encontrar un camino de paz en Venezuela".



"No logro dar una opinión política porque no conozco los detalles, pero sé que los obispos han hablado y su mensaje es el que vale", agregó.



Los obispos venezolanos han pedido en varias ocasiones al presidente Nicolás Maduro que muestre las actas electorales porque “desconocer la soberanía popular manifestada a través del voto es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia”.



Mientras el papa se encontraba en Asia, el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, llegó a España en condición de asilado político después de que un tribunal de su país emitiera una orden de detención en su contra tras la divulgación de actas electorales que probarían su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.