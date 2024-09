Capturan a hondureño con 350 paquetes de cocaína en la frontera entre Honduras y Nicaragua

El vehículo tipo pick up fue interceptado en un "área no autorizada" en el puesto fronterizo de Las Manos, que comparten Nicaragua y Honduras, durante un operativo llevado a cabo por las autoridades, señaló la institución hondureña

Equipo de Periodistas

Septiembre 14, 2024 11:09 AM

Las autoridades de Honduras incautaron este viernes 350 paquetes de supuesta cocaína y detuvieron a un hondureño en un punto de control no autorizado en la frontera con Nicaragua.



La droga, cuyo peso no fue especificado, era transportada en un vehículo por un hondureño de 39 años, quien fue arrestado por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, según un informe de la Policía hondureña.



El vehículo tipo pick up fue interceptado en un "área no autorizada" en el puesto fronterizo de Las Manos, que comparten Nicaragua y Honduras, durante un operativo llevado a cabo por las autoridades, señaló la institución hondureña.



Tanto el vehículo como la droga, que se encontraba distribuida en al menos una docena de sacos, fueron trasladados a la Unidad Departamental de Prevención en la ciudad de Danlí, en el oriente del país, donde especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas realizarán un análisis de la sustancia.



El hondureño arrestado enfrentará cargos por el presunto delito de tráfico de drogas, específicamente en la modalidad de transporte, en detrimento de la salud pública y la seguridad del Estado de Honduras.



Generalmente, los fardos de droga pesan cerca de un kilogramo, y la cocaína es la sustancia ilícita más confiscada en Honduras.



Cuatro personas, entre ellas tres venezolanos, fueron capturadas el martes con 3,7 toneladas de cocaína en un operativo en el Caribe hondureño, que dejó a dos heridos y un muerto tras el enfrentamiento del grupo criminal con las autoridades.



El alijo era transportado en una embarcación tipo 'go fast' (con propulsión de motores fuera de borda) por tres venezolanos y dos hondureños, uno de los cuales perdió la vida durante el enfrentamiento.



Por su posición geográfica, el territorio hondureño es utilizado por narcotraficantes internacionales que envían cargamentos, especialmente de cocaína, a Estados Unidos, en avionetas y embarcaciones rápidas que navegan por el Caribe.



Según cifras oficiales, el país centroamericano ha decomisado al menos 16.965 kilos de cocaína en lo que va de 2024.