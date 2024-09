Equipo de Periodistas

Septiembre 17, 2024 03:53 PM

Los populares europeos nominaron este martes a los líderes opositores venezolanos Edmundo González, actualmente en el exilio en España, y María Corina Machado para el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.



"La concesión del Premio Sájarov a María Corina Machado y Edmundo González sería un mensaje firme en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Sería un apoyo fundamental al pueblo venezolano en su lucha contra el régimen totalitario de Nicolás Maduro", afirmó en un comunicado la eurodiputada española Dolors Montserrat.



En marzo de 2024, González Urrutia se convirtió en el candidato presidencial de la oposición y, según las copias de las actas electorales hechas públicas, sería el ganador de las elecciones de Venezuela el 28 de julio de 2024.





Sin embargo, las autoridades electorales del país declararon la victoria del actual presidente, Nicolás Maduro, y el régimen emitió una orden de arresto en su contra, lo que lo obligó a exiliarse el pasado día 8.



En cuanto a Machado, el PPE recuerda que fue elegida en 2023 candidata presidencial de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, pero las autoridades venezolanas la inhabilitaron para postularse, por lo que la reemplazó González Urrutia.



"A pesar de los constantes intentos del régimen de socavar el proceso electoral, el pueblo venezolano acudió masivamente a las urnas, lo que demuestra su deseo de cambio", destacaron los populares europeos para justificar la candidatura de los dos líderes de la oposición venezolana.





Y recordaron que los observadores independientes confirmaron que las elecciones presidenciales de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales y no podían considerarse democráticas, tras lo cual Machado se vio obligada a esconderse por temor a represalias del régimen.



También los Conservadores y Reformistas Europeos anunciaron hoy la nominación por su parte de González Urrutia para el Premio Sájarov por considerarle "un símbolo brillante de la lucha pacífica por la libertad y la democracia y la mayor esperanza para el pueblo de Venezuela", dijo el eurodiputado Carlo Fidanza.





Por su parte, los liberales de Renovar Europa designaron hoy a "dos movimientos feministas, pacifistas y no partidistas que se esfuerzan por unir a las mujeres israelíes y palestinas para difundir un llamamiento a la paz y un fuerte mensaje de esperanza": Women Wage Peace y Women of the Sun.



Los rostros de esos dos movimientos son la israelí Yael Admi (Women Wage Peace) y la palestina Reem Hajajra, dos mujeres que "abogan por la paz y construyen puentes entre las personas, independientemente de las fronteras o las diferencias".



La iniciativa de Admin y Hajajra es "eminentemente valiente y merece admiración", destacó la presidenta del grupo Renovar Europa en la Eurocámara, Valérie Hayer.



Los socialdemócratas europeos elegirán este miércoles a sus nominado para el Premio Sájarov, que distingue cada año las contribuciones más destacadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de conciencia.



La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo elegirá al galardonado el 24 de octubre.