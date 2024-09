Costa Rica se abstuvo de votar resolución sobre Palestina por contener medidas comerciales

Equipo de Periodistas

Septiembre 18, 2024 12:28 PM

El Gobierno de Costa Rica se abstuvo de votar este miércoles una resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU que exige el fin de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel, y justificó su decisión en que el texto contiene "medidas comerciales coercitivas".



"En esta oportunidad, Costa Rica ha votado en abstención debido a que la resolución adoptada no se limita a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, sino que establece medidas comerciales coercitivas que nuestro país no considera sean implementables", indica un comunicado de la Cancillería costarricense, sin precisar cuáles son esas medidas.



El Gobierno costarricense explicó que la resolución de la ONU, que fue aprobada con 124 votos a favor, 24 en contra y 43 abstenciones, está basada en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso "Consecuencias Legales derivadas de las Políticas y Prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este".





"Dicha resolución reafirma las conclusiones de la Corte, a saber, que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado constituye un acto ilícito de carácter continuo y que Israel tiene la obligación de poner fin a esta presencia ilegal, lo más rápidamente posible", explicó el Gobierno costarricense.



El comunicado oficial de Costa Rica agrega que este país es "respetuoso y defensor del multilateralismo y de la Corte Internacional de Justicia", por lo que ha manifestado su "apoyo y confianza en dicho Tribunal y reafirma la importancia del acatamiento de todas sus decisiones".



El Gobierno costarricense aseguró que "continuará abogando por un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes, la protección de civiles, el acceso irrestricto de ayuda humanitaria y por una solución diplomática al conflicto, donde ambos Estados y sus pueblos vivan en paz, seguridad y con los mismos derechos".



La resolución aprobada este miércoles por la Asamblea General de la ONU pide a Israel que "ponga fin sin demora a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este (...) y que lo haga no más tarde de 12 meses tras la adopción de esta resolución", aunque las resoluciones de la Asamblea no tienen carácter vinculante.



El texto exige además a Israel que devuelva las tierras confiscadas a los palestinos, permita el retorno de los desplazados por los asentamientos y proceda a las reparaciones a los damnificados, y pide además a la comunidad internacional que no reconozca las consecuencias territoriales, legales ni demográficas de la ocupación de tierras palestinas.