Edmundo González aclara papel España y Gobierno reclama disculpa a derecha por "calumnias"

Equipo de Periodistas

Septiembre 20, 2024 02:39 PM

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez exigió este viernes disculpas a la derecha por sus "calumnias" sobre la salida de Edmundo González de Caracas, después de que el opositor venezolano aclarase que no fue coaccionado por el Ejecutivo español para dejar su país.



Las circunstancias de la salida de González y su llegada a España para pedir asilo desataron una escalada de tensión entre los socialistas y la oposición conservadora, que acusó al Gobierno de "coacciones" al candidato venezolano para firmar un documento en el que reconocía el triunfo electoral de Nicolás Maduro antes de abandonar Venezuela.



En medio de la polémica, Edmundo González lanzó en la noche del jueves un comunicado en el que afirmó que "no he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos".





Las gestiones del traslado, agregó, "fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión".



A la vista de la declaración, Albares reclamó hoy "disculpas" del opositor Partido Popular por las declaraciones "injuriosas y calumniosas", porque lo "único" que hizo la embajada de España en Caracas fue "dar protección a Edmundo González y garantizar un espacio donde se sintiera seguro, se sintiera tranquilo".





Albares respondía así al Partido Popular, que el jueves pidió su dimisión y llegó acusar al presidente Pedro Sánchez de ser "cooperador necesario" en unos hechos que calificó de "golpe de Estado" en Venezuela.



"Gracias Edmundo González Urrutia por defender la verdad frente a las calumnias e injurias contra España y su servicio exterior", publicó el titular de Exteriores en un mensaje en X.



Pese a la aclaración del opositor venezolano, el PP insistió este viernes en pedir la dimisión del ministro Albares y en reclamar al Gobierno que reconozca a Edmundo González como presidente electo.



González Urrutia llegó a España el pasado día 8 para pedir asilo tras denunciar fraude en las elecciones celebradas en julio en su país, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) aunque no se han publicado las actas oficiales.