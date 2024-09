Un tiroteo en Alabama (EE.UU.) deja al menos 4 muertos y 18 heridos con los autores fugados

"No hay nadie detenido. Creemos que tiradores dispararon contra un grupo de personas. Nuestros agentes están trabajando para confirmar si se acercaron a las víctimas a pie o en un vehículo, y por eso necesitamos la ayuda de la gente", dijo Truman Fitzgerald

Equipo de Periodistas

Septiembre 22, 2024 09:26 AM

Al menos cuatro personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo en la noche del sábado al domingo en la localidad de Birmingham (Alabama, EE.UU.), cuyas autoridades tratan de dar con el paradero de los autores y de hallar el móvil del crimen.



"No hay nadie detenido. Creemos que diferentes tiradores dispararon contra un grupo de personas. Nuestros agentes están trabajando para confirmar si se acercaron a las víctimas a pie o en un vehículo, y por eso necesitamos la ayuda de la gente", dijo Truman Fitzgerald, miembro del Departamento de Policía de Birmingham, en una rueda de prensa posterior.



Los agentes encontraron los cadáveres de dos hombres y una mujer en el lugar de los hechos y un tercer varón murió más tarde en el hospital a causa de las heridas de bala, informó la Policía sobre este suceso ocurrido en la zona de Five Points South, conocida en la ciudad por su concurrida vida nocturna.



Además, hay al menos 4 personas gravemente heridas y cuyas vidas corren peligro en estos momentos, de acuerdo a las autoridades.



El Departamento de Policía de la localidad cree que el tiroteo "no fue aleatorio y se derivó de un incidente aislado en el que varias víctimas quedaron atrapadas en el fuego cruzado", pero aún tratan de concretar el móvil y los objetivos específicos de los criminales, que actuaron al aire libre.



Fotos y vídeos publicados en las redes sociales tras el tiroteo mostraban al menos a dos individuos aparentemente heridos en el suelo en el exterior, así como los gritos desesperados de algunas personas mientras esperaban a los médicos.



"Tengan la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que descubrimos, identificamos y damos caza a quienquiera que haya sido responsable de aprovecharse de nuestra gente", aseguró Fitzgerald para tratar de tranquilizar a la población tras este tiroteo, el segundo en esta ciudad de 250.000 habitantes en lo que va de año.



También instó a los comercios con cámaras de seguridad en la zona a que comprobaran sus grabaciones y facilitaran cualquier contenido relevante a los investigadores.



En lo que va de año se han producido más de 400 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que define tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más personas resultan heridas o muertas.