Acapulco (México) lanza una alerta por posibles inundaciones ante el paso del huracán John

Septiembre 23, 2024 03:45 PM

El puerto mexicano de Acapulco lanzó este lunes una alerta por las posibles inundaciones que padecería ante el huracán John, que podría tocar tierra en el sur de México este martes y miércoles desde el Pacífico, así como otro fenómeno de baja presión.



En un recorrido, la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, expuso a los medios que en el puerto hay 79 canales pluviales, 31 presas y 57 desarenadores (estructuras diseñadas para retener la arena), obras que son una “bomba de tiempo” ante una emergencia por la lluvia e inundaciones.



La presidenta municipal explicó que en la zona del río del Camarón han identificado 15 casas en peligro de colapsar, pues hay socavones y deslaves en esa zona.





Asimismo, recordó que con el huracán Otis, que tocó tierra como categoría 5 el pasado 25 de octubre, cuando rompió el récord de intensificación de un ciclón en el Pacífico mexicano, se arrastraron muchas piedras, cayeron árboles y el agua arrastró vehículos en la zona.



Además, identificó más de 4.000 casas en zonas de alto riesgo, por lo que desde hace varios meses notificaron a los habitantes del peligro que padecen ante el posible embate de otro ciclón.



“Ellos lo saben y es ahí donde yo llamo a la conciencia, ya que tengamos las fuertes lluvias, cuando ya no se puede bajar, y que entonces (hay que) buscar donde refugiarse, es con tiempo, por eso es importante mantener comunicación”, comentó López.



John, que surgió entre el domingo y el lunes como tormenta tropical, se intensificó este lunes a huracán categoría 1, lo que no estaba pronosticado en un inicio.



En el último reporte, su centro se localizó a 135 kilómetros al sur de Punta Maldonado, Guerrero, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.



Las autoridades de Acapulco pidieron a los habitantes no instalar sus viviendas junto a canales, pues han encontrado varias obras irregulares.



"Debo decir que a la naturaleza no le vamos a ganar, reclama lo que le pertenece, que nadie se dé por sorprendido porque revisemos la historia de este río el Camarón", expresó a la alcaldesa.



Por otro lado, la presidenta municipal aseveró que ya han hecho reuniones, recorridos y vigilancia en establecimientos para cualquier emergencia, además de brindar seguridad para evitar algún saqueo o rapiña como ocurrió con el huracán Otis.