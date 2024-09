López Obrador asegura que hizo "todo" lo posible en el caso Ayotzinapa

Padres y activistas realizarán este jueves una manifestación en Ciudad de México para denunciar que el presidente no cumplió su promesa de resolver el caso por proteger al Ejército

Equipo de Periodistas

Septiembre 26, 2024 03:11 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hizo "todo" lo posible en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que este jueves cumplen 10 años desaparecidos y expresó su solidaridad con los padres y madres de los jóvenes que siguen exigiendo justicia.



“Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.



Las declaraciones del gobernante mexicano son hechas mientras este día se cumplen 10 años sin que se haya resuelto la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, estado del sur de México.





Padres y activistas realizarán este jueves una manifestación en Ciudad de México para denunciar que el presidente no cumplió su promesa de resolver el caso por proteger al Ejército.



En ese sentido, López Obrador aseguró que los familiares de los jóvenes “están en todo su derecho” de manifestarse y expresó su “tristeza” y “solidaridad” con ellos.



“Hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Decirles (a madres y padres) que estamos nosotros, todavía en lo que nos queda, trabajando para encontrarlos (a los estudiantes)”, enfatizó.



Reiteró que, como se los expresó en una carta que les envió el martes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien iniciará su mandato el próximo 1 de octubre, “es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación”.



Señaló que pese a su intención de resolver el caso “se complicaron las cosas” por intereses que no detalló, pero aseveró que “la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega”.



Asimismo, justificó el operativo implementado por fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y del Palacio Nacional, donde el mandatario vive y trabaja, con la colocación de bloques de concreto y vallas.



“Es que, aunque son demandas muy justas, desde luego siempre hay provocadores, gente que se aprovecha de las circunstancias, oportunistas, sectarios, conservadores, que quisieran hacernos daño, y entonces tenemos que proteger los edificios históricos en este caso la Catedral, el Palacio (Nacional)”, zanjó.



La polémica se ha agudizado porque López Obrador contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.