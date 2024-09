Harris desafía a su contrincante en la frontera y en inmigración : "Trump no hizo nada"

"En los cuatro años que Donald Trump fue presidente, no hizo nada para arreglar nuestro sistema de inmigración roto", señaló la candidata demócrata

Septiembre 28, 2024 09:29 AM

La vicepresidenta Kamala Harris desafió este viernes desde Arizona a su rival, el expresidente Donald Trump (2017-2021), al afirmar que ella puede reformar el sistema migratorio y asegurar la frontera, algo que el republicano "no pudo hacer" en su Gobierno, según dijo desde el único estado bisagra vecino de México.

"En los cuatro años que Donald Trump fue presidente, no hizo nada para arreglar nuestro sistema de inmigración roto", señaló la candidata demócrata en un mitin en Douglas (Arizona), un bastión republicano.

La vicepresidenta indicó que Trump no pudo resolver la escasez de agentes fronterizos y jueces de inmigración, que "no hizo nada para abordar el sistema de asilo obsoleto", y que no trabajó con otros gobiernos del hemisferio para abordar la inmigración indocumentada que se presenta como un desafío regional.

Además lo acusó de no crear vías legales para incorporar a los inmigrantes a Estados Unidos, de separar familias, y de poner fin a las protecciones para los amparados por el Programa de Acción Diferida para Los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

"Empeoró los desafíos en la frontera y todavía lo está haciendo, y sigue avivando las llamas del miedo y la división", subrayó la vicepresidenta al recordar que la campaña republicana ha tomado a los inmigrantes como "chivos expiatorios".

Con el discurso de hoy, Harris dio una vuelta a la retórica de los republicanos que la han señalado como una "zar fronteriza" fracasada, esto a pesar que la Casa Blanca ha aclarado que el trabajo de la vicepresidenta se ha limitado al aspecto diplomático en el tema migratorio.

Control de la frontera e inmigración más humana

Rene Montelongo, una residente de Douglas que asistió al mitin de Harris, cree que los republicanos se han dedicado a exagerar la situación en la frontera.

"No he visto montones de personas durmiendo en nuestros jardines como dicen. Necesitamos un control y seguridad en la frontera pero que sea basado en lo que está pasando realmente", dijo a EFE la votante hispana, madre de dos.

Consciente de que la inmigración y la seguridad de la frontera sigue siendo un tema prioritario para los votantes y para el país, Harris prometió que si es elegida en noviembre próximo mantendrá las restricciones al asilo establecidas por la Casa Blanca en junio pasado.

"Y como presidente... haré más para proteger nuestra frontera, para reducir los cruces ilegales. Tomaré más medidas para mantener la frontera cerrada entre los puertos de entrada", dijo en medio de los aplausos de los votantes.

En concreto, Harris indicó que dificultará el fin de la orden ejecutiva establecida por el Gobierno de Joe Biden que ha logrado reducir el número de detenciones en la frontera suroeste a cifras promedio de 2019, cuando su oponente estaba en el poder.

También acusó a Trump y a sus aliados de hundir un proyecto de ley del senado, negociado por un grupo bipartidista e impulsado por Biden que, entre otras medidas, inscribía de manera permanente en la ley las mayores restricciones al sistema de asilo en años, impuestas por el Ejecutivo.

Kathy Lara, una habitante de Benson, un poblado vecino a Douglas, dijo a EFE que los republicanos han creado una gran división, que incluso ha llegado a las comunidades.

Contó que es la única en su vecindario con un cartel que apoya a Harris y ha sentido "el rechazo" de las personas. "Todos tenemos que sacar adelante este país, no es una cosa de un grupo, debemos unirnos y creo que la persona más indicada para lograrlo es Harris", consideró Lara.

La candidata dijo que si es elegida enfocará sus esfuerzos para que se apruebe un proyecto que incluye más contratación de agentes fronterizos, jueces de inmigración, y tecnología para luchar contra el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, un tema en el que, según su opinión, el expresidente republicano también quedó en deuda.

Arizona, que en 2020 de forma sorpresiva se decantó por el presidente Biden por tan solo once mil votos, es el único estado 'bisagra' que tiene frontera con México, y se ha convertido en uno de los trofeos anhelados para los candidatos a la Casa Blanca.

Según la media de sondeos de la web FiveThirtyEight, Trump aventaja a Harris por 1,3 puntos porcentuales (48 % a 46,7 %). Pero la última encuesta de Morning Consult de septiembre 19 al 25 la demócrata ha remontado al republicano con un 50 % para ella y un 47 % para él.