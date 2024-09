El papa encadena polémicas en Bélgica con sus palabras sobre las mujeres y el aborto

Equipo de Periodistas

Septiembre 28, 2024 04:38 PM

"Es feo cuando la mujer quiere hacer de hombre, la mujer es mujer", frases como estas pronunciadas por el papa este sábado en la universidad católica de Lovaina, en Bélgica, decepcionaron a los estudiantes y volvieron a causar polémica como sus palabras sobre la ley "asesina" del aborto ante la tumba del rey Balduino.



Los estudiantes recibieron con entusiasmo al papa, que visitó la institución en ocasión de los 600 años de su fundación, pero en una carta que leyeron durante el acto elaborada por profesores y alumnos con una la reflexión sobre el estudio de la encíclica del papa Francisco sobre la protección del medio ambiente, 'Laudato si' concluyeron: "¿Dónde está el lugar de la mujer en la Encíclica? Las mujeres son las grandes ausentes" del documento.



"¿Cuál es entonces el lugar de la mujer en la Iglesia?", preguntaron los estudiantes en su misiva y respondieron que "como suele ocurrir en la historia de la Iglesia, las mujeres fueron invisibilizadas" también en esta encíclica.



Argumentaron que "la teología católica tiende a reforzar" la división de trabajos entre hombres y mujeres "a través de su 'teología de la mujer', que exalta su papel maternal y prohíbe su acceso a los ministerios ordenados" y pidieron un "cambio de paradigma".



La respuesta del papa sorprendió a los estudiantes cuando afirmó que "la Iglesia es el pueblo de Dios, no una empresa multinacional" y que "las relaciones que expresan nuestro ser imagen de Dios, hombre y mujer, juntos, no separadamente".



"Lo que es característico de la mujer, es decir, lo que es femenino, no está establecido por el consenso ni por las ideologías", dijo.



Asimismo, explicó que "la vocación y misión del hombre y de la mujer y su ser recíproco para el otro, en la comunión. No el uno contra el otro, en reinvindicaciones opuestas, - el feminismo y el machismo- sino el uno para el otro".



"Por eso es feo cuando la mujer quiere hacer de hombre, la mujer es mujer", agregó.



Por lo que el entusiasmo se volvió desaprobación, cuando tras el discurso, la Universidad - profesores y estudiantes - deploraron las "posiciones conservadoras" expresadas por Francisco, en un comunicado publicado tras el encuentro.



"Ante palabras como: 'La mujer es acogida fecunda, cuidado y entrega vital. La UCLouvain no puede sino expresar su desacuerdo con esta posición determinista y reduccionista. La UCLouvain es una universidad inclusiva y comprometida en la lucha contra la violencia sexista y sexual. Reafirma su deseo de que todos puedan florecer en ella y en la sociedad, cualquiera que sea su origen, género u orientación sexual. Llama a la Iglesia a seguir el mismo camino, sin ninguna forma de discriminación", se lee en el comunicado.



Francisco acudió a Lovaina la Nueva, una ciudad creada expresamente para la escisión francófona de la universidad, y donde el 54 % de los estudiantes son mujeres, después de que la víspera se reuniese con los docentes en la sede neerlandófona, con ocasión de la conmemoración de sus 600 años.



"Desgraciadamente no ha estado a la altura de nuestras expectativas", lamentó en declaraciones a los medios Valentine Hendrix, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Lovaina, quien deploró también las manifestaciones sobre el aborto "extremadamente chocantes" que hizo esta mañana el papa.



Y es que esta polémica es la segunda que encadena el papa Francisco este sábado, tras tildar de "asesina" la ley del aborto.



En una visita fuera de programa a la cripta real, bajo la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, el papa se detuvo frente "a la tumba del rey Balduino y alabó su "valentía" al optar por "abandonar su puesto de rey para no firmar una ley asesina", en referencia a que renunció tres días al trono para no firmar la ley del aborto en 1990.



La Casa Real aclaró en un comunicado que los reyes Felipe y Matilde le habían acompañado "por cortesía", mientras que el Centro de Acción Secular (CAL) calificó las palabras de Francisco de "sorprendentes" y las interpretó como una "provocación".