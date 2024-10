The New York Times expresa su respaldo a la candidata demócrata Kamala Harris

El New York Times ha venido respaldando ininterrumpidamente a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales que ha habido desde 1956

Equipo de Periodistas

Septiembre 30, 2024 03:13 PM

El diario The New York Times expresó este lunes en un editorial su respaldo a la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris, a la que describió como "la única elección patriótica" frente a las propuestas y el historial en la Casa Blanca del republicano Donald Trump.



La junta editorial del influyente periódico destaca el carácter, las prioridades políticas y la experiencia como vicepresidenta y otros cargos de Harris, pero dedica tanto o más texto a argumentar por qué "es difícil imaginar un candidato más indigno de servir como presidente de Estados Unidos que Donald Trump".



El Times reconoce que Harris "puede no ser la candidata perfecta" por "los fracasos" de su Gobierno en el sistema de inmigración, las escuelas públicas, los costos de la vivienda o la violencia armada, pero dice que está "sola en la carrera" presidencial si se compara su currículo con el del magnate condenado.





Sobre todo, apunta a que Harris se ha comprometido a usar el poder de su oficina para "ayudar a los estadounidenses", mientras que las propuestas clave de Trump -recortes fiscales y más tarifas- beneficiarían principalmente a los ricos y elevarían los costos de vida para las clases media y baja.



También contrapone las posturas de ambos en temas como la salud y la libertad reproductiva de las mujeres, donde Harris promete "ampliar" y Trump "desmantelar", y en el sistema multilateral, donde Harris "fortalecería alianzas con países similares" frente a un Trump "que ha amenazado con destrozarlas".





En cuestión de inmigración, Trump "sigue demonizando y deshumanizando a los inmigrantes" mientras que Harris "al menos ofrece la esperanza de un compromiso, largamente negado por el Congreso, para asegurar las fronteras y devolver a la nación a un sistema migratorio sensato", reza el texto.



Además, de Trump destaca su "agrado" por dictadores y líderes autocráticos, su insistencia en que su fracaso electoral de 2020 se debió a un fraude, su "desdén por el imperio de la ley", su imputación en varios casos penales o el número de excargos republicanos con los que trabajó y le han dado la espalda.



La junta editorial, que en 2020 ya "planteó los argumentos más sólidos que pudo contra la reelección del Sr. Trump", expresa ahora que este ha transformado la institución del Partido Republicano en "poco más que un instrumento en su intento para retomar el poder".



El New York Times ha venido respaldando ininterrumpidamente a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales que ha habido desde 1956, cuando expresó su respaldo al republicano Dwight D. Eisenhower, a quien también apoyó para su primer mandato, en 1952.



Otro medio de peso de Nueva York, la revista New Yorker, expresó también ayer su respaldo a Harris, señalando que "la vicepresidenta ha mostrado los valores y habilidades políticas básicas que le permitirían acabar, de una vez por todas, una era venenosa definida por Donald Trump".