Biden visita zonas devastadas por el huracán Helene en Florida y Georgia

Equipo de Periodistas

Octubre 03, 2024 01:48 PM

El presidente de EE.UU., Joe Biden, visita este jueves por segundo día consecutivo las zonas devastadas por las catastróficas inundaciones y vientos que dejó Helene, que acumula ya más de 200 muertes.



Biden llegó hoy a Florida, donde ha recorrido áreas arrasadas por el huracán tras la ronda que hizo el miércoles por las Carolinas.



El mandatario, que no se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, visitó primero Tallahassee, la capital de ese estado, para luego hacer un sobrevuelo de unos 45 minutos por las áreas por donde tocó tierra Helene, en las inmediaciones de Perry, en el noroeste floridano.



La gira aérea del presidente lo llevó a la costa de Florida, donde helicópteros sobrevolaron por áreas en tierra y luego el Golfo de México.





Después de una sesión informativa en Keaton Beach, el mandatario se desplaza a Georgia, donde tampoco se reunirá con su gobernador, el también republicano Brian Kemp. Allí visitará Valdosta, una zona afectada del sur de ese estado, a la que acudió el lunes el expresidente de EE.UU. y candidato republicano, Donald Trump.



Biden, que también tiene previsto recorrer Ray City, donde pronunciará un discurso, ordenó al Departamento de Defensa enviar hasta 1.000 soldados en servicio activo a las zonas de desastre afectadas por Helene, que entró por Florida como un enorme y potente huracán y causó muerte y destrucción en al menos seis estados.



Los oficiales ayudarán a la distribución de alimentos, agua y otros suministros en muchas zonas, como Asheville, en Carolina del Norte, uno de los poblados más afectados, que acumula la mitad de las más de 200 víctimas mortales.



A una semana de la llegada de Helene a Estados Unidos, al menos un millón de clientes se encuentran aún sin servicios de electricidad, y muchos otros incluso sin agua potable ni servicios de transporte ni comunicaciones.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden no se reunirá con DeSantis porque este tenía previsto viajar a otras partes del estado para ver el daño provocado por el huracán.



"DeSantis no va a estar allí, pero hemos estado en contacto con su equipo. Entendemos que tiene otras áreas que supervisar hoy, pero hemos estado en comunicación con su equipo", dijo la portavoz.



Jean-Pierre manifestó que el presidente habló con DeSantis y Kemp hoy, y que ambos republicanos fueron invitados.



Entre tanto, otro huracán, Kirk, continúa este jueves su desplazamiento sobre el Atlántico sin previsiones de que cause daño en tierra.