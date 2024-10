Biden dice que Israel debe buscar alternativas a ataques contra campos petroleros en Irán

Equipo de Periodistas

Octubre 04, 2024 02:17 PM

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este viernes que Israel debería buscar "alternativas" a bombardear instalaciones petroleras de Irán en represalia por el ataque que Teherán lanzó este martes con cerca de 200 misiles sobre territorio israelí.



"Si estuviera en su lugar, pensaría en otras alternativas distintas a atacar los campos petrolíferos", dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que también realizó comentarios sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con el que ha tenido una relación cada vez más tensa.



Respecto a la respuesta de Israel a Irán, Biden afirmó que su equipo mantiene contacto constante con sus homólogos israelíes y afirmó que, una vez que Israel haya considerado sus opciones para responder al ataque iraní, espera que haya un diálogo sobre esas opciones con EE.UU., su mayor aliado internacional.





Estos comentarios sobre "alternativas" a bombardear instalaciones petroleras se producen después de que en la víspera se dispararan los precios del barril de petróleo tras declarar el propio Biden que estaban dialogando con Israel sobre la posibilidad de que fueran atacadas en Irán.



En concreto, este pasado jueves, un periodista preguntó a Biden antes de que se montara en el helicóptero Marine One si apoyaría que Israel ataque instalaciones petroleras de Irán, a lo que el mandatario respondió brevemente y sin ofrecer detalles: "Estamos discutiendo eso".



Esta semana Biden ya había dicho que no apoyaría un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán, marcando una línea roja que supondría una escalada mayor aún en la región.



Durante la rueda de prensa, Biden también fue preguntado sobre unos comentarios que hizo el jueves el senador demócrata Chris Murphy, quien dijo que Netanyahu podría estar intentando influir en las elecciones del 5 de noviembre en EE.UU. al negarse a alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás y escalar la tensión en el Líbano con el grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán.



En respuesta, Biden recordó a Netanyahu que ningún otro Gobierno ha ayudado a Israel más que el suyo, con el envío de miles de millones de dólares en armamento mientras han crecido las críticas internacionales por la guerra en Gaza, donde han muerto más de 41.800 personas.



"Ningún Gobierno ha ayudado más a Israel que el mío, ninguno, ninguno, ninguno. Y creo que Bibi debería recordar eso", dijo Biden, refiriéndose a Netanyahu por el apodo con el que se le conoce en Israel.



Además, sobre el tema de si Netanyahu está intentando influir en las elecciones, el mandatario respondió: "No lo sé, pero no cuento con ello".



En las elecciones del 5 de noviembre en EE.UU. se enfrentarán por la Casa Blanca la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, y el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).



Harris ha mostrado una política de apoyo a Israel similar a la de Biden, pero con una mayor sensibilidad hacia el sufrimiento palestino. Por su parte, Trump apoya a Israel casi sin condiciones y desde la Casa Blanca auspició los Acuerdos de Abraham, que permitieron la reconciliación de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.



Además, Trump mantuvo una relación muy cercana con Netanyahu, pero se enfadó con él cuando reconoció la victoria de Biden en las elecciones de 2020, en las que el republicano alega sin pruebas que hubo fraude.