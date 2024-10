Trump visitará una ciudad en Colorado envuelta en narrativas falsas sobre migrantes

Equipo de Periodistas

Octubre 08, 2024 12:06 PM

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), y candidato republicano a la Presidencia, visitará este viernes Aurora, una ciudad en Colorado que ha estado envuelta en narrativas falsas sobre su población migrante.

El republicano ha centrado su campaña en las críticas a la gestión de la migración por parte del Gobierno de Joe Biden y su oponente, la vicepresidenta, Kamala Harris, y ha promovido información falsa o malinterpretada sobre los migrantes que viven en varias ciudades del país, entre ellas Aurora, a las afueras de Denver, la capital de Colorado.

A través de sus redes sociales y en varios actos de campaña, Trump ha replicado mentiras sobre esta zona, asegurando que Aurora, la ciudad que va a visitar, está "invadida" por la banda de delincuencia transnacional Tren de Aragua, que nació en las cárceles de Venezuela.

Las autoridades locales ya han salido a desmentir en varias ocasiones estas ideas, rechazando las informaciones promovidas por el expresidente y figuras políticas afiliadas a él de que miembros de esa organización criminal habían "tomado" varios edificios de vivienda allí.

El alcalde de la ciudad, Mike Coffman, del Partido Republicano, indicó incluso en una entrevista con la cadena NBC News que le gustaría enseñarle a Trump que "la narrativa (que está promoviendo) no es precisa en ningún sentido".

Las autoridades indicaron que existe un "pequeña" presencia de individuos relacionados con el grupo en la ciudad, pero rechazan que los actos criminales estén relacionados con la migración.

"Nosotros no estamos interesados en el estatus migratorio. (...) Esto no se trata de inmigración, ni de si una persona tiene o no tiene papeles", dijo el jefe de la Policía de la ciudad, Todd Chamberlain, en una rueda de prensa a mediados de septiembre.

En el último año, Trump se ha referido más de 60 de veces a los migrantes venezolanos como "criminales", según una recopilación de datos del portal Axios.

Además de Trump, otros líderes republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, han vinculado la presencia de miembros de esta banda en EE.UU. con los miles de migrantes venezolanos que han llegado a la frontera con México huyendo de la profunda crisis que atraviesa su país.

Una de las principales actividades delictivas del Tren de Aragua, que tiene su origen en una prisión a 130 kilómetros de Caracas y se ha expandido a otros países de la región, es precisamente la extorsión y explotación sexual de migrantes venezolanos.

Las autoridades federales no han entregado cifras oficiales sobre su presencia en EE.UU., pero según filtraciones al diario The Wall Street Journal, hay más de 100 investigaciones abiertas en el país que involucran a "presuntos" integrantes.

El pasado julio el Departamento de Tesoro estadounidense clasificó al Tren de Aragua como una "organización criminal transnacional" y el Departamento de Estado aseguró que su red se ha "extendido" desde Suramérica hasta EE.UU.