Equipo de Periodistas

Octubre 08, 2024 03:15 PM

La recuperación del expresidente de Uruguay José Mujica avanza "a pasitos de tortuga", según indicó su esposa, la exvicepresidenta del país Lucía Topolansky.



"Viene avanzando a pasitos de tortuga. Yo no soy médico. Los que estamos todo el día con él notamos avances, pero no son avances espectaculares. Por ese camino va a ir saliendo. Cuánto tiempo le va a llevar no lo sé", dijo a la prensa.



Asimismo, puntualizó que Mujica está bien de ánimo, porque tiene que dar una batalla y la está dando, al tiempo que remarcó que el exmandatario sigue lo que pasa en la actualidad y a veces se enfada, lo que -según destacó- es "un buen síntoma".



Por otra parte, consultada sobre si el expresidente dialoga con el actual candidato por el izquierdista Frente Amplio, Yamandú Orsi, Topolanky apuntó que ellos están en contacto diario con sus compañeros.





No obstante, la exvicepresidenta dijo que no es lo mismo recibir un video sobre una actividad a estar metido en ella y sentir el clima que allí se vive.



El pasado 21 de septiembre, la médica personal, Raquel Pannone, dijo a la Agencia EFE que Mujica se estaba recuperando tal como fue previsto.



El pasado 13 de septiembre, el exmandatario abandonó el sanatorio en el que se encontraba internado y donde se le hizo una gastroestomía que dio buen resultado, informó la doctora ese día.



"Por allí se puede administrar un preparado que está especialmente formulado para cubrir sus necesidades nutricionales. Eso que ha tolerado muy bien le ha permitido mejorar su estado general. Tanto es así que acaba de irse de alta", detalló.



En ese sentido, confirmó que Mujica iba a continuar alimentándose de esa forma durante el tiempo que fuera necesario, para asegurarse un buen aporte alimenticio, mientras retrocede la lesión que tiene en el esófago a raíz de un tratamiento de radioterapia.



"Vamos a ir probando la tolerancia por vía oral y cuando él pueda volver a alimentarse de forma satisfactoria por vía oral esa gastrostomía que hicimos será retirada", detalló Pannone.



Días atrás, Mujica y Topolansky recibieron en su residencia al rapero puertorriqueño Residente, quien el 3 de octubre brindó un show en Montevideo.



"Un placer. Un honor siempre hablar contigo", le dijo René Pérez a Mujica, quien le marcó que ambos son de generaciones muy distantes y que siempre es bueno que aparezca gente "con la cabeza libre" en el mundo.