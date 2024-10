La Agencia de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) advirtió este miércoles que el huracán Milton, que esta noche se espera que impacte contra la costa oeste de Florida, será "catastrófico y mortal" y pidió a la población de que utilice estas últimas horas para abandonar la zona y que aquellos que no hayan podido "busquen lugares seguros de manera inmediata".

La administradora de FEMA, Deanne Criswell, aseguró en una rueda de prensa que Milton tendrá un "impacto significativo" en las comunidades del oeste de Florida en las que Milton, actualizado a huracán de categoría 4, impactará previsiblemente esta noche o de madrugada.

"Todavía hay tiempo para evacuar. Busquen refugio tierra adentro. Por experiencia, la mayoría de muertes ocurren por la subida del nivel del agua en la costa y por eso es el momento de buscar zonas seguras de manera inmediata, lejos de los lugares con aviso de inundación", explicó Criswell.

La administradora subrayó también la importancia de informar en español a la población de la zona afectada, que incluye una treintena de condados con ordenes de evacuación obligatoria en zonas densamente pobladas de Tampa, Sarasota, Fort Myers y Orlando, en total más de 5 millones de personas.

Criswell también se refirió a las dificultades para disponer de fondos en un año con un número de desastres naturales que, confesó, no ha visto desde que trabaja en la agencia de gestión de emergencias.

10/9 11am EDT: A large area of destructive storm surge is expected along a portion of the west-central coast of the Florida Peninsula.



If you are in the Storm Surge Warning area, this is an extremely life-threatening situation. The time to evacuate is quickly coming to a close. pic.twitter.com/UF6SoHYZxx