Milton acorta distancia con Cabo Cañaveral y avanza con vientos de 140 kilómetros por hora

El destructor huracán Milton ha acortado distancia con Cabo Cañaveral y se encuentra a 15 kilómetros del principal centro de actividades espaciales, a donde se aproxima con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora aunque con ráfagas mayores, mientras abandona la costa este del azotado estado de Florida (EEUU).

En su trayectoria, Milton se está moviendo hacia el noreste a un ritmo de 30 km/h, con un movimiento general que está previsto que continúe este jueves, según los últimos datos actualizados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU.

Todos los avisos del huracán y tormenta tropical para la costa oeste de Florida se han retirado aunque permanecen en otras zonas, ha informado.

El centro del huracán avanza con un movimiento general que parece que mantendrá hoy aunque con un giro hacia el este por la noche, de acuerdo a los pronósticos.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 140 km/h pero se espera un debilitamiento gradual y parece que Milton podrá convertirse en una poderosa baja extratropical esta noche.

Se advierte a la población de que los fuertes vientos del destructor huracán continuarán durante mas horas en la zona oriental del centro de Florida y se urge a la población a permanecer en zonas de interior y lejos de las ventanas.

...CENTER OF #MILTON PULLING AWAY FROM THE EAST COAST OF FLORIDA...



...STRONG GUSTY WINDS AND HEAVY RAINFALL STILL OCCURRING NEAR THE SPACE COAST...



Next complete advisory is at 11:00 AM EDT.



Follow https://t.co/dv1LkCViaN for the latest information. pic.twitter.com/FpI5uHEjWH — National Hurricane Center (@NWSNHC) October 10, 2024