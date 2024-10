Muere a los 96 años Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy y matriarca de la familia

Equipo de Periodistas

Octubre 10, 2024 02:28 PM

Ethel Kennedy, la viuda de Robert F. Kennedy -asesinado en 1968- y matriarca de la familia falleció esta mañana a los 96 años a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral, informaron hoy sus familiares.



"Con el corazón lleno de amor anunciamos el fallecimiento de nuestra maravillosa abuela, Ethel Kennedy. Además de toda una vida de trabajo en favor de la justicia social y los derechos humanos, deja atrás nueve hijos, 34 nietos y 24 bisnietos, así como numerosos sobrinos y sobrinas, todos los cuales la aman entrañablemente", expresó hoy en X su nieto, Joe Kennedy III, excongresista demócrata de Massachusetts.



Kennedy destacó que la fallecida era "una católica devota y de comunión diaria", y afirmó que le consuela "saber que se ha reunido con el amor de su vida, Robert F. Kennedy", uno de los hermanos del fallecido presidente John F. Kennedy .





Tras el asesinato de su marido en 1968 cuando se encontraba en un hotel, Ethel se dedicó a cuidar de sus once hijos y fundó el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos; en 2014, el entonces presidente Barack Obama la premió con la Medalla Presidencial de la Libertad por su implicación en diversas causas sociales.



Ethel Skakel -su apellido antes de casarse con el político- nació el 11 de abril de 1928 en Chicago, y conoció al que sería su futuro esposo en 1945 en un resort de esquí, aunque entonces el demócrata estaba saliendo con su hermana mayor, Patricia, según una biografía oficial.



No obstante, Ethel y 'Bobby' -que era el apodo del ex fiscal general de EE.UU.- terminaron casándose en 1950 y un año después tuvieron a su primera hija, Kathleen.



Robert F. Kennedy fue senador por Nueva York y en 1968 presentó su candidatura para las elecciones presidenciales, poco antes de ser asesinado.



Ethel Kennedy fallece unas seis semanas después de que su tercer hijo, Robert F. Kennedy Jr., pusiera fin a su campaña electoral hace unas seis semanas y se posicionara a favor del candidato republicano Donald Trump.