Trump afirma sin datos que los inmigrantes quitan empleos a los ciudadanos hispanos

Equipo de Periodistas

Octubre 13, 2024

El expresidente estadounidense (2017-2021) Donald Trump, y candidato republicano a la Casa Blanca, aseguró este sábado en una mesa redonda con latinos en Las Vegas que la inmigración irregular quita empleos a los ciudadanos hispanos en este país, algo que no respaldan datos históricos.



"Déjenme decirles lo que pasa en la frontera, porque les afecta probablemente más a ustedes que a ningún otro, a los afroamericanos y a los hispanos estadounidenses: la gente está llegando en masa y robándoles sus trabajos, les quitan sus trabajos, y eso es por culpa de Kamala (Harris) y (Joe) Biden. En este caso es culpa de ella, porque estaba a cargo de la frontera", indicó Trump.



El expresidente estuvo rodeado de un grupo de empresarios y trabajadores hispanos, que alabaron su política económica cuando estuvo al frente del país entre 2017 y 2021, entre ellos el consejero delegado de Goya Foods, Robert Unanue, estadounidenses con fuertes vínculos con España y muy cercano a Trump.



Según datos del Departamento de Trabajo, los inmigrantes, especialmente aquellos sin permiso de trabajo, realizan trabajos en roles diferentes al de la población nacida en Estados Unidos, incluso aquella sin haber finalizado la educación secundaria.



Por lo general, los migrantes optan a trabajos como la construcción o limpieza, así como tareas agrícolas, coincidiendo con el tipo de trabajo que los nacionales no quieren, y no son competencia para trabajadores nativos con dominio del inglés, además de no competir en un mercado laboral rígido, sino que son utilizados, en muchas ocasiones, para apoyar la supervivencia de pequeñas y medianas empresas.



Estas son lagunas de las tesis de una investigación del economistas de la Universidad de California Davis, Giovanni Peri, que concluyó que el influjo de refugiados cubano en los 80 en Miami contribuyó a una mejora en los salarios de los trabajadores afroamericanos e hispanos residentes en la zona.



Los nacidos en el extranjero dentro de la fuerza laboral estadounidenses representan alrededor del 20 % del total e incluyen personas que son ciudadanas o tienen permiso legal de trabajo.



Trump también dijo en Las Vegas que tiene el mayor apoyo de la comunidad afroamericana y latina en Estados Unidos de la historia, algo que respaldan las encuestas, que han visto una reducción en el apoyo mayoritario que tienen los demócratas en las elecciones presidenciales entre ambos grupos.