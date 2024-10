Según encuesta, ataques de Trump contra inmigrantes no favorecen a demócratas

Equipo de Periodistas

Octubre 13, 2024 03:06 PM

Los constantes ataques del expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, contra los inmigrantes no han inclinado la balanza de los votantes hispanos hacia el lado demócrata, según los resultados de una encuesta publicada hoy por el New York Times.



La encuesta, realizada con el Colegio Marista en Nueva York, y que muestra cómo ha aumentado poco a poco el apoyo en esta comunidad a los republicanos, concluyó que esos insultos no habían llevado a los latinos a apoyar a la demócrata Kamala Harris, señala el diario.



Un 67 % de los entrevistados creen que Trump no se refería a gente como ellos cuando hablaba de los inmigrantes mientras que la mitad de los nacidos en el extranjero dijeron lo mismo.



El Times indicó que la encuesta a 902 probables votantes hispanos, realizada del 29 de septiembre al 6 de octubre, muestra signos sorprendentes de apoyo a las políticas de inmigración más agresivas de Trump: Más de un tercio de los consultados dijo que apoyan tanto la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU y México como la deportación de inmigrantes indocumentados.



Destaca que una gran mayoría de ese apoyo proviene de los votantes de Trump, pero el 9 % de los que apoyan a Harris también dicen lo mismo. El respaldo a esas políticas provino en gran medida de los latinos nacidos en Estados Unidos.



Los resultados indican además que aproximadamente cuatro de cada 10 votantes latinos dijeron que no tomaban muy en serio al expresidente cuando hablaba, y la mitad de los hombres dijeron que la gente toma sus palabras demasiado en serio.



Los resultados sugieren además que Trump está conquistando una pequeña pero significativa porción de los votantes que eligieron al presidente Joe Biden en 2020: el 9 por ciento dijo que votaría a Trump este año. Los hispanos que no votaron en 2020 fueron más propensos que otros a decir que votarían por el candidato republicano.



El Times destaca que desde las elecciones que llevaron a Barack Obama al poder con un 70 % de apoyo latino, Trump ha ido erosionando ese respaldo a los demócratas.



Según la encuesta, en estas elecciones de noviembre el apoyo latino a la candidata demócrata sería de un 56 % y a Trump de 37 %. Un 62 % del voto femenino demócrata sería para Harris.