Opositor Márquez: Decisión del Supremo venezolano sobre los comicios es denegación de justicia

Octubre 14, 2024 01:24 PM

El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez calificó este lunes de "denegación de justicia" la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de rechazar la solicitud de revisión de la sentencia que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.



"No solo no evalúa la constitucionalidad de la sentencia, sino que se atreve a ratificarla, por lo que también ratifica los vicios de la sentencia número 31 de la Sala Electoral ¿Cómo entender esto? Nosotros lo entendemos como denegación de justicia", señaló Márquez.



El excandidato cuestionó la decisión de la Sala Constitucional porque, a su juicio, despachó el tema y emitió una decisión "sin ir al fondo de lo planteado".





El viernes, la Sala Constitucional rechazó una solicitud de revisión, hecha por Márquez, de la sentencia que convalidó la controvertida reelección de Maduro en las presidenciales, cuyo resultado fue denunciado como fraudulento y no es reconocido por numerosos países.



En la decisión se asegura que el peritaje hecho por la Sala Electoral del TSJ para convalidar la reelección de Maduro -que no pudo ser seguido y verificado por representantes de la oposición mayoritaria- "fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías, a través del cual se comprobó la integridad inobjetable" del boletín anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según la institución.



Ante esto, Márquez indicó que lo que hizo la Sala Constitucional fue "repetir y respaldar" la decisión de la Sala Electoral "sin evaluarla" y, "profundizando por lo tanto, no solo la crisis política, sino que también están profundizando los vicios que la Sala Electoral cometió en la sentencia número 31".





El político señaló que introducirá un nuevo recurso ante la Sala Constitucional para que aclare "una serie de puntos".



"Que nos responda la Sala Constitucional si ratificó la omisión de pruebas que nosotros denunciamos en la Sala Electoral (...) y la omisión de prueba no es otra cosa sino que ni la Sala Electoral ni la Constitucional podían decidir este tema sin contar los votos contenidos en las urnas electorales, porque es la prueba máxima", añadió.



Asimismo, indicó que pedirá la sentencia completa porque -denunció- hasta la fecha la Sala Electoral no ha hecho público el documento completo con su decisión, así como tampoco el CNE ha divulgado los resultados de los comicios de forma desagregada.



"Esto habla de un incumplimiento masivo de las responsabilidades institucionales, de una falla integral en las instituciones que debe ser corregida", apostilló.