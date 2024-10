La campaña de Harris apela a menores indocumentados para alertar si Trump gana elecciones

Equipo de Periodistas

Octubre 16, 2024 02:12 PM

La campaña de la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, alertó este miércoles a los votantes hispanos de los riesgos de un segundo mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) a través de testimonios de menores migrantes que fueron separados de sus padres durante el gobierno del republicano.



En una rueda de prensa ofrecida en Doral, ciudad en el sur de Florida (EEUU) y vecina de Miami, varios menores y jóvenes centroamericanos contaron cómo fueron separados de sus padres cuando en 2018, en el marco de la política "tolerancia cero" implementada por la administración Trump (2017-2021), cruzaron la frontera sur de Estados Unidos.



"El vacío que sentí cuando me dijeron que no iba a poder volver a ver a mi familia fue algo fuera de este mundo, y algo por lo que ningún niño debería pasar", señaló el menor de 16 años que se identificó como Billy y que estuvo separado de sus padres por unos 40 días.



El ahora adolescente tenía nueve años cuando, como relató, fue llevado a una nueva familia adoptiva en Nueva York y le dijeron que no vería más a sus padres, una experiencia que lo dejó con "una gran tristeza" y que lo ha dejado traumatizado hasta el día de hoy.



Adriana, de 13 años, apenas tenía 6 años cuando ella y sus padres fueron mantenidos en una helada sala junto a otros indocumentados y sin camas antes de ser separados. "Empecé a llorar. Mamá y yo empezamos a llorar porque pensábamos que nunca nos volveríamos a ver", recordó.



La campaña de Harris ha presentado estos testimonios, entre otros más, el mismo día en que Trump, su rival republicano en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, tiene previsto participar en un cabildo abierto (town hall) con votantes hispanos y que es organizado por la cadena Univision.



En la rueda de prensa de Doral, la congresista federal Verónica Escobar, representante de un distrito electoral de Texas que abarca la ciudad fronteriza de El Paso, puso de relieve que Trump no tendrá barreras para aplicar medidas de este tipo si es que logra un nuevo mandato.



"Para los latinos que piensan que cuando Donald Trump insulta a los inmigrantes, o cuando habla de deportaciones masivas, está hablando de otra persona, oh no, está hablando de ustedes", alertó la legisladora demócrata.



Este mismo miércoles, la oficina de campaña de la demócrata lanzó un anuncio publicitario titulado 'Trabajar duro' y que está dirigido a las familias latinas de los estados clave en el próximo proceso electoral.



"Creo que todas nuestras familias se merecen la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de salir adelante", señala en el aviso la candidata y actual vicepresidenta de EEUU, quien alerta que por contra el republicano "se enfoca en los multimillonarios y las corporaciones".



Ambas campañas buscan ganar terreno entre la comunidad hispana, si bien Trump lleva una solvente ventaja entre los latinos de Florida, como lo refleja una encuesta encargada por la filial estatal del Partido Republicano y según la cual el expresidente lleva 16 puntos porcentuales de ventaja en este grupo.



El sondeo hecho por la firma The Tarrance Group y difundido el martes refleja que cuando a los hispanos de Florida se les da a elegir solo entre Trump y Harris, el republicano acumula el 56 % de intención de voto, mientras que la demócrata cuenta con el 40 %.



Entre los votantes de origen cubano, esa diferencia salta hasta los 38 puntos a favor del republicano (69 % contra 31 %), de acuerdo a este sondeo hecho entre los días 5 y 8 de octubre pasado.