Sheinbaum promete que “jamás habrá colusión" con el narco tras la condena de García Luna

Equipo de Periodistas

Octubre 17, 2024 12:26 PM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este jueves que en su Gobierno “jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción” tras la condena de 38 años de prisión para el exsecretario de seguridad pública (2006-2012), Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.



"Pueden tener la certeza de que (en mi Gobierno) jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción", dijo la mandataria en su conferencia matutina.



La gobernante mexicana afirmó que, más allá del asunto penal, la colusión entre el crimen organizado y el Gobierno, como se comprobó durante la gestión de García Luna como responsable de la 'guerra contra el narco', “no puede volver a suceder”.



“No puede volver a suceder en México, seis años de reivindicación de una política, que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron a un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales”, expuso.



Asimismo, dijo que la sentencia a García Luna, quien también deberá pagar 5 millones de dólares de multa, "habla de la decadencia y degradación del sexenio" del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).



Por ello, criticó la estrategia de seguridad que, según aseguró el mismo exmandatario en un texto en redes sociales, tuvo “aciertos y errores”.



"Bueno, sí, un pequeño error: puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante", comentó Sheinbaum.



Señaló, además, que la sentencia contra García Luna es un llamado a que "no debe volver a repetirse algo así en México".



"Nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera distinta (...), pero que no se nos olvide, que sepan (los jóvenes) qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continúo una política que no cambió mucho", agregó.



Asimismo descartó que vaya a investigarse en México al expresidente Calderón, quien ha argumentado no haber estado enterado de las acciones de García Luna.



“La presidenta no lo va a hacer (una investigación contra Calderón)”, zanjó.



El miércoles, el exsecretario de Seguridad durante la Administración de Calderón recibió una sentencia de más de 38 años de cárcel por vínculos con el crimen organizado.



La sentencia la dictó el juez Brian Cogan, el mismo que juzgó al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, después de que un jurado de Nueva York lo encontrara culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de cocaína y de mentir a las autoridades estadounidenses.



Aunque García Luna insistió en su inocencia, a través de cartas difundidas por su abogado y en un alegato final ante el juez, las autoridades de Estados Unidos lo expusieron como un criminal de alto perfil, comparable a ‘El Chapo’ Guzmán.