El líder hutí del Yemen promete apoyo continuo a Hamás tras la muerte de Sinwar

Octubre 18, 2024 01:25 PM

El líder del grupo rebelde hutí del Yemen, Abdulmalik al Huti, condenó este viernes en un discurso televisado el asesinato del líder de Hamás, Yahya Sinwar, a manos de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y prometió seguir apoyando a la organización islamista palestina.



El líder hutí afirmó que su grupo continuará con su "camino de escalada" de operaciones militares contra Israel, que incluyen ataques a buques que consideran relacionados con el Estado judío que naveguen frente a las costas del Yemen y lanzamiento de misiles y aviones no tripulados contra Israel.



"Nosotros, en el frente de apoyo a Gaza, al pueblo palestino y a sus queridos combatientes, afirmamos la continuación de nuestra senda de escalada en las operaciones militares en el mar, así como en los ataques con misiles y aviones no tripulados en las profundidades de la Palestina ocupada contra el enemigo sionista", dijo durante su intervención.



A pesar de los recientes ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra objetivos hutíes en el Yemen, a los que se refirió como "bombardeos y agresiones estadounidenses", Al Huti insistió en que su grupo no cesaría su apoyo a los palestinos y a Hamás.



"No importa cuáles sean las conspiraciones de los enemigos y los bombardeos y operaciones de agresión estadounidenses contra nuestro país, nunca abandonaremos el apoyo al pueblo palestino", prometió el líder hutí.



En su discurso, Al Huti envió un mensaje de solidaridad a los combatientes palestinos: "¡No estáis solos y estaremos con vosotros hasta la victoria!".



Además, dijo que la muerte de Sinwar no debilitaría el movimiento de resistencia palestino.



El líder hutí describió a Sinwar como un "gran líder muyahidín" y descartó las esperanzas israelíes de que su muerte provoque el colapso de Hamás o quiebre la moral de sus combatientes. Calificó esas expectativas de "ilusorias" y "similares a un espejismo".



"Si el enemigo israelí imagina que el martirio del gran líder muyahidín Yahya Sinwar, que la misericordia de Dios lo envuelva, conducirá al colapso del gran frente de la yihad en la Franja de Gaza y quebrará la moral de los muyahidines, son delirantes y estas esperanzas son un espejismo", añadió Al Huti.



Elogió a Hamás como un "movimiento generoso y cohesivo" que ha producido constantemente nuevos líderes a pesar de las pérdidas. Mencionó la historia del grupo de continuar sus actividades incluso después de la muerte de figuras prominentes, incluido su fundador.