Blinken y Netanyahu coinciden en aprovechar la muerte de Sinwar para salvar a los rehenes

Equipo de Periodistas

Octubre 22, 2024 11:40 AM

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, coincidió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la necesidad de aprovechar la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, para lograr un acuerdo que permita liberar a los rehenes israelíes en el enclave.



"El primer ministro enfatizó que la eliminación de Sinwar podría tener un efecto positivo en el retorno de los secuestrados", dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado.



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, explicó por su parte que Blinken subrayó "la necesidad de aprovechar la exitosa operación israelí (...) logrando la liberación de todos los rehenes y poniendo fin al conflicto en Gaza".



El máximo responsable de la diplomacia de EE.UU. llegó este martes a Tel Aviv para mantener reuniones con Netanyahu, con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y con otros altos cargos israelíes para tratar de relanzar las negociaciones, estancadas desde hace meses, para un acuerdo de alto el fuego y liberación de secuestrados en la Franja de Gaza.



Durante su reunión con el mandatario israelí, Blinken reiteró la necesidad de que Israel tome "medidas adicionales" para impulsar el envío y la distribución de ayuda humanitaria en el enclave, cuando los organismos internacionales alertan de la situación catastrófica que vive, en particular, el norte gazatí, sometido a más de dos semanas de intenso asedio.



Los responsables hablaron también de la situación en Líbano, donde las fuerzas israelíes mantienen una ofensiva por tierra y aire contra el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, que ya ha causado más de un millar de muertos.



"El secretario reafirmó el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel", aseguró Miller en un comunicado.



Netanyahu, por su parte, agradeció a EE.UU. su apoyo "en la lucha contra el eje del mal y el terrorismo de Irán".



Según la Oficina del Primer Ministro israelí, Blinken se mostró "conmocionado" por el ataque contra la residencia privada del mandatario en Cesárea, en el centro de Israel, que el pasado sábado recibió un impacto directo de un dron de Hizbulá.



Una imagen publicada este martes por la prensa israelí muestra cinco cristales de la vivienda dañados por la explosión, que no perforó el vidrio aparentemente reforzado de la casa.



Ni el primer ministro ni su mujer, Sara, se encontraban en la vivienda en el momento del ataque.



El viaje del jefe de la diplomacia estadounidense se alargará hasta el viernes, pero el Departamento de Estado no ha detallado todavía qué países visitará además de Israel.



Se trata de su undécima visita a la región desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que miles de milicianos palestinos mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251, y el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza, que ha causado hasta ahora más de 42.600 muertos.



Además, es la primera vez que Blinken viaja a Israel desde que su Ejército mató al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un operativo el pasado 16 de octubre en la Franja de Gaza.



Con la muerte de Sinwar, Washington sostiene que se ha eliminado el mayor obstáculo que impedía un acuerdo entre las partes y cree que se ha abierto una oportunidad para poner fin a la guerra.