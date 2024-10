Foro argentino democrático espera que Interpol dé la orden para detener a Maduro

Equipo de Periodistas

Octubre 23, 2024 10:29 AM

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), promotor de la denuncia en Argentina contra Nicolás Maduro, confió este miércoles en Madrid en que Interpol active las "notificaciones rojas" de búsqueda internacional del presidente venezolano tras la orden de detención dictada por un tribunal de Buenos Aires.



Interpol es libre para decidirlo o no, pero se trata de lograr que la organización policial internacional lo discuta y vote, explicó a EFE Tomás Farini Duggan, representante legal de la ONG FADD, una organización integrada por políticos e intelectuales argentinos.



"No a va a ser nada fácil", matizó el abogado argentino, pues Maduro es un mandatario extranjero, con "inmunidades que lo amparan", y su posible detención dependería en última instancia de la voluntad de las autoridades de los países a los que el presidente y sus colaboradores pudieran viajar.



La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó en septiembre pasado la detención de Maduro y de varios de sus colaboradores por presuntos delitos de lesa humanidad, en una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia de FADD basada en el principio de jurisdicción universal, que recoge la Constitución argentina.



El abogado también pidió que la Corte Penal Internacional "ordene la captura de Maduro", tras llevar unos 9 años de investigación de delitos de lesa humanidad.



Sobre las novedades del caso, comentó que uno de los imputados venezolanos, cuya identidad no reveló, se presentó "voluntariamente" ante la justicia argentina por medio de su abogado para acceder a la causa, pero no ha sido admitido hasta que se persone ante el tribunal.



"Esa es una novedad importante porque de alguna manera se está reconociendo la jurisdicción Argentina para juzgar estos crímenes", dedujo el representante de FADD.



Farini añadió que FADD presentó denuncias similares basadas en la jurisdicción universal en el caso de dirigentes de Nicaragua y Cuba, aunque no resueltas judicialmente.